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10 апреля, 2025
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Samsung прекращает поддержку для некоторых смартфонов Galaxy

Samsung Galaxy

Компания Samsung больше не будет выпускать обновления для нескольких смартфонов Galaxy. Из обновленного списка поддерживаемых устройств, опубликованном на сайте компании, исчезли модели Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, A32, A72, A52 5G, A52 и A52s.

Перечисленные устройства не будут обновлены до свежей One UI 7 (Android 15) и не будут получать обновления безопасности в будущем. Владельцам рекомендуется перейти на более актуальное устройство.

Модель Galaxy S20 FE пока еще остается в списке, но ненадолго. Смартфон вышел несколько позже основной серии, поэтому все еще числится в перечне актуальных моделей.

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