Представлен тонкий и легкий складной смартфон Vivo X Fold5 с поддержкой Apple Watch

Компания Vivo представила в Китае складной смартфон X Fold5. По словам производителя, аппарат стал самым легким в мире в своем классе — его вес составляет всего 217 гр. Кроме того, это первый в мире складной аппарат с водо- и пылезащитой стандартов IP5x, IPx8, IPx9, IPx9+. Он способен выдержать не только погружение на глубину до 3 метров, но и горячую воду под высоким давлением. При этом устройство сохраняет работоспособность при температуре до –20 °C.

Особое внимание уделено интеграции с экосистемой Apple. Vivo X Fold5 стал первым Android-смартфоном полноценно работающим с Apple Watch, обеспечивая синхронизацию уведомлений, звонков, сообщений и данных о здоровье. Эта функция станет доступна только после обновления прошивки и потребует предварительного подключения часов к iPhone. Также заявлена «бесшовная» синхронизация с AirPods и возможность использования X Fold5 в качестве второго экрана при работе с Mac. Для реализации этих функций необходимо установить специальное приложение. Кроме того, в оболочку OriginOS 5 внедрен новый многооконный режим, очень похожий на Stage Manager из iOS. Поддерживается одновременное открытие до пяти приложений в разных окнах.

Vivo X Fold5 получил экраны, полностью унаследованы у предыдущего Vivo X Fold3 Pro без малейших изменений. Характеристики экрана: внешний — 6,53 дюймов, соотношение сторон 21,1:9, разрешение 2748×1172 пикселя (457 ppi); внутренний: 8,03 дюймов, соотношение сторон 4:3,55, разрешение 2480 × 2200 пикселей (412 ppi). Оба экрана AMOLED E7 выполнены с применением технологии LTPO 8T, имеют динамическую частоту обновления 1-120 Hz, максимальную яркость 4500 нит, а также поддержку HDR10+ и Dolby Vision. Внутренний экран закреплен особой конструкцией, упрощающей и удешевляющей его снятие и установку в случае ремонта.

Смартфон построен на базе 4 нм процессора Snapdragon 8 Gen 3, графика — Adreno 750. Предусмотрено до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X Ultra и до 1 Tb накопителя UFS 4.1. В основную камеру входят три датчика по 50 Мп: главный (Sony IMX921, 1/1,56″, f/1.57, OIS), широкоугольный объектив (Samsung JN1, 1/2,76″, f/2.05, автофокус) и телефото (Sony IMX882, 1/1,95″, перископ-оптика f/2,55, оптический зум 3х, цифровой зум 100х, OIS). На всех модулях используется антибликовое покрытие Zeiss T*. Камера поддерживает запись видео в 8К и 4K@60fps. Селфи-камера разрешением 20 Мп (f/2.4, AI, HDR) расположена в отверстии (по одной в каждом экране).

Vivo X Fold5 стал первой моделью компании с аккумулятором нового типа — полутвердотельным второго поколения. Он способен нормально работать даже при –30 °C. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч, что является рекордом для устройств такого типа. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная на 40 Вт.

Аппарат получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, ИК-порт, USB 3.2 Gen 1 Type-С и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты: 159,68 x 142,29 x 4,3 мм (в разложенном виде), 159,68 х 72,6 х 9,2 мм (в сложенном). Используется Android 15 с оболочкой OriginOS 5.

Цены на Vivo X Fold5: 12/256 Gb — $975, 12/512 Gb — $1115, 16/512 Gb — $1185, 16 Gb/1024 Tb — $1325. На данный момент смартфон доступен только в Китае, о выходе устройства на глобальный рынок пока не сообщается.