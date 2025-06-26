Xiaomi представила складной смартфон MIX Flip 2

Компания Xiaomi представила новый складной смартфон MIX Flip 2. Производитель называет новинку первой компактной «раскладушкой», емкость аккумулятора которого превысила 5000 мАч. Повышения емкости удалось добиться благодаря кремниево-углеродной технологии.

Кроме того, смартфон получил свежий флагманский процессор от Qualcomm и улучшенный механизм раскладывания. Шарнир последнего поколения из высокопрочной стали позволил уменьшить складку на экране: после 200 тыс. циклов сгибания глубина выемки остается меньше 50 мкм (0,05 мм). Ударопрочность механизма выросла на 30%.

Характеристики дисплеев, по сравнению с предшественником, не изменились, за исключением значения яркости. Внешний дисплей: 4,01 дюймов, AMOLED, 1392 x 1208 пикселей, частота обновления 120 Hz, пиковая яркость 3200 нит и защитное стекло Xiaomi Longjing Glass. Внутренний: 6,86 дюймов, LTPO AMOLED, 2912 x 1224 пикселя, динамическая частота обновления 1-120 Hz, частота ШИМ 2160 Hz, пиковая яркость 3200 нит.

Внешним дисплеем можно пользоваться большинством функций смартфона без необходимости его раскрытия, например, совершать звонки, пользоваться полноразмерной клавиатурой, просматривать альбомы, использовать голосового помощника Super Xiao AI и тд. Дисплей поддерживает более 500 популярных приложений, в основном китайских. Новшеством стала ИИ-кастомизация питомцев, позволяющая превращать фотографии домашних животных в динамические обои для внешнего экрана.

В основе Xiaomi MIX Flip 2 лежит топовый чип Snapdragon 8 Elite, до 16 Gb оперативной памяти и накопитель до 1 Tb. Смартфон получил камеру с оптикой Leica Summilux. В основную входят главный датчик на 50 Мп (Light Hunter 800, 1/1,55″, f/1.7, ЭФР 23 мм, OIS) и широкоугольный модуль также на 50 Мп (f/2.2, ЭФР 14 мм, автофокус). Поддерживается запись видео 8К@24fps. Фронтальная камера разрешением 32 Мп, запись видео 4K@60/30fps.

Емкость аккумулятора составляет 5165 мАч, есть поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной на 50 Вт. В оснащение смартфона также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, порт USB 2.0 Type-C, ИК-пульт, две nanoSIM-карты, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания.

Габариты: 86,13 х 73,8 х 15,87 мм (в сложенном виде), 166,89 х 73,8 х 7,57 мм (в разложенном). Вес составляет 199 гр. Смартфон работает на Android 15 с HyperOS 2. Палитру расцветок значительно расширили, не только обновив все четыре базовые варианта (белый, фиолетовый, зеленый и золотой), но и прибавив к ним 8 кастомных расцветок, соответствующих цветам кузова нового электрокроссовера Xiaomi YU7.

Цены на Xiaomi MIX Flip 2 в Китае: 12/256 Gb – $835, 16/512 Gb – $905, 16 Gb/1 Tb – $1015. Ожидается, что скоро смартфон будет представлен на глобальном рынке.