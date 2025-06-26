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26 июня, 2025
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Xiaomi представила складной смартфон MIX Flip 2

Xiaomi MIX Flip 2

Компания Xiaomi представила новый складной смартфон MIX Flip 2. Производитель называет новинку первой компактной «раскладушкой», емкость аккумулятора которого превысила 5000 мАч. Повышения емкости удалось добиться благодаря кремниево-углеродной технологии.

Xiaomi MIX Flip 2

Кроме того, смартфон получил свежий флагманский процессор от Qualcomm и улучшенный механизм раскладывания. Шарнир последнего поколения из высокопрочной стали позволил уменьшить складку на экране: после 200 тыс. циклов сгибания глубина выемки остается меньше 50 мкм (0,05 мм). Ударопрочность механизма выросла на 30%.

Xiaomi MIX Flip 2

Характеристики дисплеев, по сравнению с предшественником, не изменились, за исключением значения яркости. Внешний дисплей: 4,01 дюймов, AMOLED, 1392 x 1208 пикселей, частота обновления 120 Hz, пиковая яркость 3200 нит и защитное стекло Xiaomi Longjing Glass. Внутренний: 6,86 дюймов, LTPO AMOLED, 2912 x 1224 пикселя, динамическая частота обновления 1-120 Hz, частота ШИМ 2160 Hz, пиковая яркость 3200 нит.

Xiaomi MIX Flip 2

Внешним дисплеем можно пользоваться большинством функций смартфона без необходимости его раскрытия, например, совершать звонки, пользоваться полноразмерной клавиатурой, просматривать альбомы, использовать голосового помощника Super Xiao AI и тд. Дисплей поддерживает более 500 популярных приложений, в основном китайских. Новшеством стала ИИ-кастомизация питомцев, позволяющая превращать фотографии домашних животных в динамические обои для внешнего экрана.

В основе Xiaomi MIX Flip 2 лежит топовый чип Snapdragon 8 Elite, до 16 Gb оперативной памяти и накопитель до 1 Tb. Смартфон получил камеру с оптикой Leica Summilux. В основную входят главный датчик на 50 Мп (Light Hunter 800, 1/1,55″, f/1.7, ЭФР 23 мм, OIS) и широкоугольный модуль также на 50 Мп (f/2.2, ЭФР 14 мм, автофокус). Поддерживается запись видео 8К@24fps. Фронтальная камера разрешением 32 Мп, запись видео 4K@60/30fps.

Емкость аккумулятора составляет 5165 мАч, есть поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной на 50 Вт. В оснащение смартфона также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, порт USB 2.0 Type-C, ИК-пульт, две nanoSIM-карты, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания.

Габариты: 86,13 х 73,8 х 15,87 мм (в сложенном виде), 166,89 х 73,8 х 7,57 мм (в разложенном). Вес составляет 199 гр. Смартфон работает на Android 15 с HyperOS 2. Палитру расцветок значительно расширили, не только обновив все четыре базовые варианта (белый, фиолетовый, зеленый и золотой), но и прибавив к ним 8 кастомных расцветок, соответствующих цветам кузова нового электрокроссовера Xiaomi YU7.

Цены на Xiaomi MIX Flip 2 в Китае: 12/256 Gb – $835, 16/512 Gb – $905, 16 Gb/1 Tb – $1015. Ожидается, что скоро смартфон будет представлен на глобальном рынке.

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