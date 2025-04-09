Приложение Instagram получит версию для iPad

Компания Meta начала работу над версией приложения Instagram для iPad, пишет издание The Information. Сообщается, что поводом для этого стал неопределенный правовой статус TikTok в США на фоне обсуждения закона о его продаже или запрете, а также тарифов, введенных администрацией Дональда Трампа (Donald Trump).

Сейчас Instagram на iPad представляет собой просто увеличенную версию приложения для iPhone, что ограничивает функциональность интерфейса и снижает удобство использования.

Ранее, глава Instagram Адам Моссери (Adam Mosseri), говорил, что разработкой iPad-версии в компании заниматься не собираются: «Мы часто получаем [вопросы о приложении для iPad]. Но это все еще недостаточно большая группа пользователей, чтобы стать приоритетом. Надеюсь, когда-нибудь мы займемся этим, но сейчас мы с головой погружены в другие дела».

Появление версии приложения Instagram для iPad может стать большим шагом в сторону оптимизации пользовательского опыта и повышения вовлеченности аудитории, использующей устройства с большим экраном.