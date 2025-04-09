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10 апреля, 2025
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Приложение Instagram получит версию для iPad

Instagram iPad

Компания Meta начала работу над версией приложения Instagram для iPad, пишет издание The Information. Сообщается, что поводом для этого стал неопределенный правовой статус TikTok в США на фоне обсуждения закона о его продаже или запрете, а также тарифов, введенных администрацией Дональда Трампа (Donald Trump).

Сейчас Instagram на iPad представляет собой просто увеличенную версию приложения для iPhone, что ограничивает функциональность интерфейса и снижает удобство использования.

Ранее, глава Instagram Адам Моссери (Adam Mosseri), говорил, что разработкой iPad-версии в компании заниматься не собираются: «Мы часто получаем [вопросы о приложении для iPad]. Но это все еще недостаточно большая группа пользователей, чтобы стать приоритетом. Надеюсь, когда-нибудь мы займемся этим, но сейчас мы с головой погружены в другие дела».

Появление версии приложения Instagram для iPad может стать большим шагом в сторону оптимизации пользовательского опыта и повышения вовлеченности аудитории, использующей устройства с большим экраном.

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