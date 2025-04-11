Epic Games Store отдает бесплатно River City Girls

Epic Games Store дарит своим пользователям игру в стиле beat’em’up River City Girls, а также набор для стратегической Idle Champions of the Forgotten Realms и монеты для шутера Arcadegeddon. Акция действует до 17 апреля 19:00 по бакинскому времени.
River City Girls вышла 2019 году. Геймеры возьмут на себя роль боевитых девушек, Киоко и Мисако, пытающихся спасти своих парней от похитителей. Пройти игру можно в одиночку или же в кооперативном режиме на двоих. Игра заслужила очень положительные пользовательские отзывы.
На следующей неделе в Epic Games Store бесплатной станет многопользовательская приключенческая игра Firestone Idle RPG.