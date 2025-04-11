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11 апреля, 2025
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OPPO Watch X2 Mini могут работать на одном заряде в течение недели

OPPO Watch X2 Mini

Еще одной новинкой на презентации OPPO в Китае стали smart-часы Watch X2 Mini. По словам компании, они могут работать на одном заряде в течение недели. OPPO Watch X2 Mini получили 1,32-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 466 × 466 пикселей и пиковой яркостью 1000 нит. Для защиты экран прикрыт сапфировым стеклом, поддерживается режим Always-On Display (AOD).

OPPO Watch X2 Mini

Часы построены на базе процессора Snapdragon W5 Gen1, имеют 2 Gb оперативной памяти и 32 Gb встроенного хранилища. Имеются поддержка eSIM и чип NFC, что позволяет использовать часы для бесконтактной оплаты или в качестве автомобильного ключа. Емкость аккумулятора обеспечивает до 7 дней в экономном режиме, до 2,5 дня — при средней нагрузке и до 1,5 дня — при активном использовании.

OPPO Watch X2 Mini

Устройство обеспечивает круглосуточный мониторинг здоровья, включая отслеживание сердечного ритма с помощью 8-канального датчика и уровня кислорода в крови с помощью 16-канального датчика. Поддерживается множество типов тренировок. Часы обладают водонепроницаемостью 5 ATM и соответствуют стандарту IP68 (выдерживают погружение на глубину до 50 метров). Также поддерживаются системы спутниковой навигации GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS и QZSS. Используется гибридная ОС, включающая ColorOS Watch 7, Wear OS 5 и операционную систему реального времени (ОСРВ) с интегрированным ИИ-чат-ботом DeepSeek.

OPPO Watch X2 Mini имеют корпус из нержавеющей стали и доступны в версии с покрытием из 18-каратного золота за $286. Базовая версия в сером и черном цветах стоит $245. Продажи в Китае начнутся 16 апреля.

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