Сидели в YouTube и чатились в WhatsApp – какими приложениями чаще всего пользовались дети в начале 2025 года

Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали, в каких сервисах проводили время дети в Азербайджане в первом квартале 2025 года, и предупредили о распространённых киберугрозах.

Согласно данным* Kaspersky Safe Kids, дети в Азербайджане чаще всего проводили время в мессенджерах, видеоплатформах и игровых сервисах. Наибольшей популярностью пользовались YouTube, WhatsApp и TikTok.

Что показала статистика?

На мобильных устройствах с Android дети больше всего времени проводили в приложении YouTube — оно заняло 27,4% от общего времени, проведённого в популярных приложениях. На втором месте оказался мессенджер WhatsApp с долей 18,8%, а замыкает тройку TikTok — 14,9%. Далее следуют браузер Chrome (8,7%), Instagram (8,5%) и игровая платформа Roblox (6,7%). Также в числе популярных оказались Telegram (5,8%), игра Brawl Stars (5%) и YouTube Kids (2%).

На компьютерах под управлением Windows дети в Азербайджане чаще всего использовали браузер Chrome, на который пришлось 42% времени. Второе место занял WhatsApp с показателем 13,8%, далее — Microsoft Edge (11,5%) и Discord (9,4%). Roblox составил 7,8%, браузер Яндекс — 5,6%, Skype — 5,4%. Примерно 2% времени школьники проводили в Microsoft Office.

Эксперты «Лаборатории Касперского» предупреждают: злоумышленники знают о предпочтениях детей и активно используют популярность приложений в своих мошеннических схемах. Часто атаки происходят через мессенджеры и соцсети, с вредоносным контентом можно столкнуться и в других программах и сервисах, например в комментариях к видео или на игровых форумах, популярных среди школьников.

Какие угрозы особенно актуальны?

Эксперты предупреждают: злоумышленники подстраиваются под интересы детей, внедряясь в популярные приложения, игры и мессенджеры. Вот самые распространённые схемы:

1. Опасные челленджи

Через соцсети и мессенджеры детям присылают задания с психологическим давлением: «Докажи, что ты не слабак», «Сделай это — и мы отстанем». Иногда их шантажируют или выдают себя за друзей, чтобы втереться в доверие. Эти игры могут привести к серьёзным последствиям.

2. Кража детских данных для доступа к родителям

Дети нередко делятся в интернете личной информацией: именами родителей, номерами телефонов, фото дома или школы. Мошенники используют эти данные, чтобы обмануть взрослых, отправляя фишинговые письма и поддельные сообщения от имени ребёнка.

3. Аренда аккаунтов и банковских карт

Подросткам предлагают «лёгкий заработок» — сдать в аренду игровой аккаунт или банковскую карту. Такие предложения — часть мошеннических схем. Родителям стоит объяснить: ответственность за такие действия ложится на владельца.

Что делать родителям?

«В Азербайджане цифровая активность детей ежегодно растёт. Родителям важно не просто контролировать, какие приложения использует ребёнок, но и объяснять, какие риски таит бездумное поведение в интернете. Если ребёнок столкнулся с угрозами, страхом или давлением — главное, чтобы он знал, что всегда может поговорить с близкими и получить поддержку», — Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы обезопасить детей в сети, «Лаборатория Касперского» также рекомендует:

помочь ребёнку настроить защиту своих аккаунтов, рассказать, как придумать сложные пароли и настроить двухфакторную аутентификацию;

интересоваться тем, в каких приложениях или играх ребёнок проводит много времени, и изучить их. Это поможет лучше понять, чем он увлекается, и сделать отношения в семье более доверительными;

использовать специальные программы родительского контроля, например Kaspersky Safe Kids.

* По данным анонимизированной статистики Kaspersky Safe Kids о количестве часов, проведённых детьми в приложениях на мобильных устройствах под управлением Android, а также на компьютерах на ОС Windows. За 100% принималась сумма часов, проведённых в десяти самых популярных приложениях, а процентное распределение зависит от количества часов, проведённых в каждом из приложений.