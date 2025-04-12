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13 апреля, 2025
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Дональд Трамп отменил пошлины на чипы, смартфоны, ноутбуки и другую электронику

смартфоны

Администрация Трампа исключила чипы, смартфоны, ноутбуки, чипы памяти и еще нескольких категорий электронных устройств и их компонентов из списка товаров, облагаемых в США введенной пошлиной на импорт. Как оказалось, заменить эти продукты нечем, и в случае продолжения данной стратегии, США могут столкнуться с их острым дефицитом и ростом цен.

Это также касается и продуктов, произведенных в Китае, для которых ранее был установлен повышенный суммарный тариф в 145%. По данным агентства Bloomberg, такие меры могут оказаться временными, и в будущем эти товары окажутся под новыми тарифами, но вероятно со сниженной ставкой для Китая.

Американские технологические компании опасались, что введенные Трампом пошлины на импорт приведут к резкому росту цен на цифровые устройства, многие из которых производятся в Китае. Например, цены на собираемые в Китае iPhone и другие электронные товары, по некоторым оценкам, для американских потребителей могли бы подскочить почти втрое.

США — один из основных рынков сбыта iPhone, в прошлом году на него приходилось около половины всех продаж смартфонов. По данным компании Counterpoint Research, почти 80% продаваемых в США iPhone производятся в Китае, а оставшиеся 20% — в Индии.

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