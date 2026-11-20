Музыкальная вселенная новой части культовой франшизы официально вышла за пределы экранов: 20 ноября состоялся релиз сборника Grand Theft Auto VI: The Album, объединившего оригинальные композиции, записанные мировыми звездами специально для игры. Перед выходом полной пластинки студия Rockstar Games постепенно подогревала интерес аудитории, выпустив несколько треков в формате отдельных синглов.

Работа над альбомом велась в тесном сотрудничестве с легендарным лейблом Atlantic Records, в каталог которого входят такие величины, как Led Zeppelin, Эд Ширан, Twenty One Pilots и Coldplay. Итоговый трек-лист включил 34 композиции общей продолжительностью 97 минут. Как отметили в Rockstar, к записи привлекались «ярчайшие мировые исполнители, стирающие рамки привычных жанров» — среди них Лана Дель Рей, Tame Impala, Don Toliver, гитарист Rolling Stones Кит Ричардс, Fred again.. и Трэвис Скотт. Все песни со сборника звучат в эфире различных внутриигровых радиостанций, а послушать сам альбом уже можно в Spotify, Apple Music и YouTube Music, а также приобрести на физических носителях — CD и виниле.

Примечательно, что эклектичный саундтрек самой игры оказался еще шире рамок официального сборника и преподнес настоящий сюрприз поклонникам восточной музыкальной культуры. В плейлист внутриигровой радиостанции Kaleidoscope FM вошла знаменитая интерпретация хита Нелли Фуртадо «Say It Right» в стиле азербайджанского мугама, исполненная народным артистом Азербайджана Алимом Гасымовым и заслуженной артисткой Фарганой Гасымовой. Эта композиция, созданная дуэтом в рамках проекта Bizimkilər, привлекла особое внимание игроков и музыкальных обозревателей — в частности, издание GameSpot назвало этот кавер с элементами древнего искусства мугама лучшей песней в саундтреке GTA VI.

На этом музыкальные премьеры от создателей блокбастера не заканчиваются. Уже 11 декабря на стриминговых платформах выйдет вторая крупная пластинка — Grand Theft Auto VI: Original Score, представляющая собой оригинальное инструментальное сопровождение, которое звучит во время прохождения сюжетных миссий. Автором музыки выступил культовый французский электронный дуэт Justice. Сами музыканты рассматривают этот релиз как свой пятый полноценный студийный альбом, подчеркивая, что он задуман как самостоятельное произведение, которое будет интересно слушать и в отрыве от событий игры. В цифровую версию пластинки от Justice войдет 50 композиций.