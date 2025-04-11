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11 апреля, 2025
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Razer запустил платформу PC Remote Play для запуска компьютерных игр на мобильных устройствах

Razer PC Remote Play

Компания Razer выпустила платформу под названием PC Remote Play для запуска компьютерных игр на мобильных устройствах. Платформа совместима с мобильными устройствами Windows, Apple и Android, работающими под управлением Windows 11, iOS 18 и Android 14 соответственно.

Razer PC Remote Play

На мобильном устройстве можно выбирать, настраивать и запускать игры, менять управление, записывать и делиться игровыми моментами. Игры автоматически оптимизируются под разрешение экрана, соотношения сторон и частоту обновления. Платформа поддерживает мобильный контроллер Razer Kishi вместе с его тактильной отдачей и остальные подобные устройства под iPhone или Android-гаджеты.

Razer PC Remote Play создана на основе стримингового клиента Moonlight. Необходимо установить на ПК лаунчер Razer Cortex, который теперь имеет переработанный интерфейс и совместим с цифровыми магазинами Steam, Epic Games Store и подписной службой PC Game Pass от Microsoft. Для мобильных устройств потребуется загрузчик Razer Nexus. Для первого подключения устройства должны быть в одной Wi-Fi сети.

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