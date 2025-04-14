Gulfstream Distribution и Dell Technologies провели мероприятие «Dell UDS Day»

10 апреля в отеле The Ritz-Carlton компании Gulfstream Distribution и Dell Technologies провели мероприятие для заказчиков, которое прошло под названием «Dell UDS Day» и было посвящено последними новинками из портфеля продуктов Dell для хранения неструктурированных данных и инновационном подходе к их защите. Следует отметить, что в текущих условиях неструктурированные данные обладают огромным потенциалом для бизнеса, помогая понять результаты деятельности, быстро реагировать на возможные риски, а также предвидеть, что произойдет. И с каждым годом объемы неструктурированных данных растут.

Гостей семинара приветствовали генеральный менеджер Dell Technologies Group в Украине и ряде стран Северо-Восточной Европы Ирина Волк и представитель Dell Technologies в Азербайджане Джаваншир Исмаилов, которые выразили уверенность, что данное мероприятие позволит заказчикам погрузиться в актуальные тренды в области хранения неструктурированных данных, особенно в эпоху искусственного интеллекта.

В качестве основных докладчиков на мероприятии выступили представители Dell Technologies Татьяна Бондаренко, Петр Карашевский и Ирина Бернацкая. В своих выступлениях они затронули такую тему, как связь искусственного интеллекта с объемами накопленных предприятиями данными. В связи с этим на первый план в компаниях-заказчиках выходят вопросы хранения неструктурированных данных. Одно из выступлений было посвящено платформе Dell PowerScale, которая представляет собой ведущую в отрасли линейку горизонтально масштабируемых платформ сетевых систем хранения данных для резервного копирования больших объемов хранилищ и архивирования неструктурированных данных. В рамках этой презентации гости мероприятия познакомились с актуальным портфолио Dell PowerScale, а также узнали о практических кейсах использования данной платформы в различных индустриях.

Один из докладов затронул тему объектных хранилищ, а именно решений Dell UCS. Эти устройства предоставляют организациям масштабируемое объектное хранилище непосредственно из локальных центров обработки данных. Dell ECS обеспечивает непревзойденную масштабируемость, производительность, устойчивость и экономичность, позволяя заказчикам поддерживать корпоративные такие рабочие нагрузки, как искусственный интеллект, аналитика и архивирование в масштабе предприятия. Приводя реальные примеры использования решений Dell UCS, выступавшим было отмечено, что, благодаря им, заказчики сокращают совокупную стоимость владения до 76% по сравнению с публичным облаком.

Заключительная презентация была посвящена портфелю решений на базе искусственного интеллекта Dell AI Factory, официальный запуск которого состоялся в прошлом году в рамках выставки и конференции Dell Technologies World (DTW) 2024. В разработке фабрик искусственного интеллекта Dell Technologies тесно сотрудничал с компанией NVIDIA. Концепция AI Factory объединяет аппаратное и программное обеспечения обеих компаний. Сюда входят продукты на базе чипов NVIDIA Blackwell, новый сервер Dell PowerEdge XE9680L, предлагающий поддержку восьми графических процессоров NVIDIA Blackwell в меньшем форм-факторе, а также новое решение Dell Generative AI для цифровых помощников, которое поможет клиентам компаний быстрее разворачивать подобные приложения. Благодаря этому предложению заказчики смогут легко интегрировать данные со своими собственными вариантами использования и оптимизировать разработку индивидуальных моделей генеративного искусственного интеллекта.

По окончании официальной части участники «Dell UDS Day» смогли продолжить общение со специалистами Dell Technologies и представителями дистрибьютора в неформальной обстановке.