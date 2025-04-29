CMF выпустил три модели наушников серии Buds 2

Вместе со смартфоном Phone 2 Pro бренд CMF представил линейку беспроводных наушников Buds 2, в которую вошли сразу три модели: базовая Buds 2, Buds 2 Plus и Buds 2a. Модели отличаются по своим характеристикам и цене.

Все наушники получили активное шумоподавление, защиту от воды, зарядный кейс с поворотным колесом для управления громкостью и поддержку ChatGPT, старшие модели — поддержку пространственного звучания и кодека LDAC. Наушники настраиваются с помощью приложения Nothing X, которое позволяет изменять режимы эквалайзера и тонкомпенсации, переключать уровни шумоподавления, активировать режим с низкой задержкой и настраивать управление.

Базовые CMF Buds 2 ориентированы на повседневное использование. Они получили 11-мм драйверы с настройкой Dirac Opteo, функцию гибридного активного шумоподавления (ANC) — 48 дБ в диапазоне частот до 5200 Hz, шесть микрофонов, Bluetooth 5.4 и защиту IP55. Заявлена поддержка технологии Ultra Bass 2.0, настройка звучания Dirac Opteo и режим пространственного аудио Shpatal Audio. Наушники могут проработать до 13,5 часов с выключенным ANC, а с подзарядкой от кейса – до 55 часов. Есть три расцветки: темно-серая, светло-зеленая и оранжевая.

Модель CMF Buds 2 Plus является улучшенной версией базовой модели наушников. Наушники оснащены 12-мм LCP-драйверами и более совершенной системой активного шумоподавления — 50 дБ в диапазоне частот до 5400 Hz. Предусмотрен полноценный эквалайзер для индивидуальной настройки звучания, есть шесть микрофонов, поддержка двойного подключения и защита IP55. Наушники поддерживают кодек LDAC и сертифицированы по стандарту Hi-Res Audio. Buds 2 Plus обеспечивают лучшее время автономной работы в линейке — до 14 часов с выключенным ANC, а с учетом подзарядки в кейсе — до 61,5 часа. На выбор синяя и светло-серая расцветки.

CMF Buds 2a – это самая доступная модель линейки. Наушники оснащены 12,4-мм кастомными BIO-Fiber драйверами с настройкой от DIRAC, имеют ANC до 43 дБ, четыре микрофона, режим двойного подключения, Bluetooth 5.4 с функцией Fast Pair и режимом Low Lag Mode. Степень защиты — IP54, а автономность составляет до 8 часов с выключенным ANC, при использовании кейса — 35,5 часа. Доступные цвета — темно-серый, светло-серый и оранжевый.

Цены — Buds 2 — 49,95 евро, Buds 2 Plus — 59,95 евро, Buds 2a — 39,95 евро. В продаже наушники появятся 6 мая.