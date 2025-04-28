Представлен доступный модульный смартфон CMF Phone 2 Pro

Бренд CMF, принадлежащий компании Nothing, представил новый бюджетный смартфон Phone 2 Pro. Как и в первой модели, задняя панель съемная, есть поддержка сменных аксессуаров вроде ремешков и подставки-кошелька. Кроме того, теперь предлагаются съемные объективы для камер: один для макросъемки, а другой — классический «рыбий глаз».

CMF Phone 2 Pro получил 10-битный 6,77-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 3000 нит и поддержкой HDR10+. ШИМ-регулировка яркости составляет 2160 Hz. Дисплей защищен стеклом Panda Glass. Процессор у нового смартфона стал немного быстрее. Аппарат построен на MediaTek Dimensity 7300 Pro — это разогнанный вариант чипа прошлогоднего Phone 1. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Gb, емкость накопителя UFS 2.2 — 128 или 256 Gb (можно расширить с помощью карты microSD объемом до 1 Tb).

Основная камера теперь тройная: главный датчик тот же на 50 Мп (f/1.8, 1/1,57″) и два новых модуль. Это 50 Мп телеобъектив, что для бюджетного смартфона большая редкость. Модуль построен на 1/2,88-дюймовом сенсоре и оснащен объективом f/1.85 с двукратным оптическим зумом и 20-кратным цифровым зумом. Третий модуль — широкоугольный на 8Мп (1/4″, f/2.2, угол обзора 119,5°). Камера может записывать видео в формате 4К@30fps и оснащена стабилизацией изображения на основе ИИ. Фронтальная камера на 16 Мп осталась прежней (1/3″, f/2.45).

Сбоку есть кнопка Essential key, с помощью которой можно делать скриншоты и записывать на диктофон. Такая же кнопка есть у старших Nothing Phone (3a) и (3a) Pro. Аккумулятор имеет емкость 5000 мА ч и поддерживает зарядку мощностью 33 Вт. CMF Phone 2 Pro получил защиту от пыли и влаги стандарта IP54 (у первой модели была IP52). Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3. Новый смартфон стал тоньше предшественника, толщина составляет 7,8 мм, а вес — 185 гр. Новинка поставляется с Android 15 с платформой Nothing OS 3.2. Производитель обещает три обновления ОС, а также патчи безопасности в течение шести лет после запуска.

CMF Phone 2 Pro представлен в четырех цветах корпуса: белом, черном, оранжевом и светло-зеленом. Черный и светло-зеленый варианты имеют заднюю панель, имитирующую текстуру матового стекла и обрамленную металлической рамкой. Белый цвет отличается отделкой задней панели под песчаник, оранжевый вариант обладает металлическим блеском. Цены в Европе: 259 евро за версию 8/128 Gb и 289 евро за версию 8/256 Gb. Смартфон поступит в продажу 6 мая.