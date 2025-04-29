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29 апреля, 2025
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Доступ к «digital.login» с использованием «SİMA İmza» увеличился в 118 раз

Цифровая подпись нового поколения — SİMA, разработанная ООО «AzInTelecom», функционирующим в составе Холдинга транспорта и коммуникаций Азербайджана (AZCON Holding), продолжает расширять доступ к электронным услугам как в государственном, так и в частном секторе.

В 2025 году 35,55% входов на единую платформу доступа «digital.login», объединяющую многочисленные электронные услуги, были осуществлены с использованием «SİMA İmza». Это свидетельствует о 118-кратном росте по сравнению с 2022 годом, когда цифровая подпись SİMA была впервые представлена.

На сегодняшний день с помощью SİMA можно пользоваться электронными услугами более 150 государственных и частных организаций через платформу «digital.login».

Следует отметить, что количество загрузок мобильного приложения «SİMA İmza» приближается к 4 миллионам. Число государственных и частных организаций, сотрудничающих с данной цифровой подписью, превысило 70. После недавних изменений в национальном законодательстве 98% трудовых договоров (почти 2 миллиона человек) были подписаны в электронном формате с использованием «SİMA İmza». Общее количество транзакций, выполненных через SİMA, превысило 36 миллионов.

«SİMA İmza» устраняет зависимость пользователей от центров обслуживания, снижает нагрузку и расходы учреждений. Данное решение упрощает цифровые операции как для граждан, так и для организаций в государственных и частных секторах. Граждане Азербайджана, иностранцы, законно проживающие в стране, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут пользоваться электронными услугами независимо от местонахождения.

«SİMA İmza» сочетает в себе удобство, высокую скорость и надёжность, создавая условия для более активного участия пользователей в формировании цифрового государства на основе сотрудничества государственного и частного секторов. Цифровая подпись нового поколения, доступная при загрузке мобильного приложения, предоставляется гражданам бесплатно.

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