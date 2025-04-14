ASUS представил игровой монитор с частотой обновления до 610 Hz

Компания ASUS представила игровой монитор ROG Strix XG248Q5G-P, ориентированный на киберспорт. Модель оборудована 24,1-дюймовой панелью Super TN с разрешением 1920×1080 пикселей, временем отклика 0,1 мс и охватом 90% цветового пространства DCI-P3. Поддерживаются технологии переменной частоты обновления Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium. Всего есть три режима: 240 Hz, 480 Hz и 610 Hz (Overdrive).

Имеются DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB Type-C с Power Delivery и 3,5 мм аудиоразъем. Вместо привычной подставки монитор укомплектован кронштейном с широкими возможностями регулировки положения экрана.

Также была представлена еще одна модель игрового монитора — ROG XG32UCG, которая подойдет как для игр, так и для работы благодаря возможности менять сочетание разрешения и частоты. Монитор получил 32-дюймовый Fast IPS-экран с двумя режимами: 4K @ 160 Hz и Full HD @ 320 Hz. Заявленное время отклика составляет 0,3 мс, цветовой охват — 95% DCI-P3, также поддерживаются технологии NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium.

Оба монитора поступят в продажу на рынке Китая в мае. ASUS ROG XG248Q5G-P за $1100, а ROG XG32UCG — за $550.