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15 апреля, 2025
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Kenko Tokina выпустила портативный кассетный магнитофон с функцией оцифровки музыки

Kenko Tokina

Японская компания Kenko Tokina выпустила портативный кассетный магнитофон KR-019CR с функцией преобразования записей в цифровой формат MP3. Он может быть интересен владельцам коллекции кассет для сохранения редких записей.

Kenko Tokina

Устройство, стилизованное под классические модели, имеет винтажный дизайн с ручкой для переноски. На корпусе устройства есть отдельные панели управления для кассет и для цифрового аудио. Магнитофон воспроизводит и записывает кассеты, оснащен встроенным микрофоном для создания аудиодорожек, 76-мм динамиком мощностью 3 Вт и разъемом для наушников 3.5 мм.

Оцифрованные MP3-файлы сохраняются на USB-накопитель или microSD-карту. Устройство поддерживает карты microSDHC Class 4–10 емкостью от 4 до 32 Gb, карты microSDXC Class 10 объемом от 64 до 128 Gb, а также USB-флешки емкостью до 128 Gb. Также поддерживается обратный процесс: перенос цифровых треков на кассету. Питание осуществляется от четырех AA-батареек (до 27 часов работы) или через USB-C. Габариты устройства составляют 49x149x245 мм, вес — 685 гр.

Кассетный магнитофон Kenko Tokina KR-019CR поступит в продажу в Японии по цене $58. О доступности устройства на рынках других стран информации пока нет.

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