Проект «FarmHER» успешно завершен

В Шемахе успешно завершился проект «FarmHER», направленный на расширение знаний и развитие навыков женщин, занятых в сельском хозяйстве. Основной целью инициативы стало повышение уровня компетенций участниц в области агробизнеса, усиление их экономической независимости и общее улучшение качества жизни.

В рамках сессий, проведённых специалистом с международным опытом в области сельской экономики и агрофинансирования Агамагомедом Алосмановым, участницы получили теоретические и практические знания по таким темам, как основы агробизнеса, финансовая грамотность, маркетинговые исследования и инновационные технологии. Кроме того, в рамках программы они встретились с успешными предпринимателями и ознакомились с реальными бизнес-кейсами.

Участницы проекта уже начали применять полученные знания в повседневном управлении своими хозяйствами. Ознакомиться с реальным влиянием проекта и услышать мнения самих участниц вы можете, просмотрев видео по ссылке: https://bit.ly/3RRVunq

Проект «FarmHER» был реализован общественным объединением «Альтернативные коммуникации и исследования» в рамках конкурса «Расширяем возможности: программа поддержки женщин», организованного компанией Azercell. Программа была направлена на содействие активной интеграции женщин в общественную жизнь, а также на поддержку их социального и экономического развития.