Представлен среднебюджетный смартфон Google Pixel 9a

Компания Google представила смартфон Pixel 9a, который как ожидается, будет конкурировать с новым iPhone 16e. Новая модель, в сравнении с предшественником Pixel 8, получила обновленный дизайн, увеличенную диагональ экрана, новую камеру и более мощный процессор. Кроме того, Pixel 9a имеет улучшенную защиту от воды по стандарту IP68. Google выбрал более минималистичный дизайн, и задний модуль камеры теперь вплотную прилегает к корпусу. Рама смартфона выполнена из металла.

Google Pixel 9a оснащен 6,3-дюймовым pOLED-экраном с разрешением 2424×1080 пикселей (422 ppi), соотношением сторон 20:9, частотой обновления 60-120 Hz и максимальной яркостью 2700 нит. Защищает экран закаленное стекло Gorilla Glass 3.

В основе смартфона лежит процессор Google Tensor G4 — такой же, как в более дорогих моделях 9-й серии. Также имеется чип безопасности Titan M2. Объемы памяти не изменились – 8 Gb ОЗУ LPDDR5X, 128 или 256 Gb ПЗУ UFS 3.1.

Сдвоенная основная камера теперь располагается в небольшом овальном выступе. В нее входят новый датчик на 48 Мп (1/1.2″, f/1.7, угол обзора 82 градусов, цифровой зум 8х, OIS+EIS) и ультраширокоугольный модуль на 13 Мп (1/3.1″, f/2.2, угол обзора 120 градусов). Смартфон получил поддержку макросъемки, чего не было в прошлогодней модели. Возможна запись видео 4К@60/30fps. Фронтальная камера разрешением 13 Мп (f/2.2, фиксированный фокус, угол обзора 96,1 градусов, запись видео 4К@30fps), такая же, как в Pixel 8a.

Емкость аккумулятора выросла — с 4492 мАч до 5100 мАч. Есть поддержка проводной зарядки мощностью 23 Вт и беспроводной на 7,5 Вт. Google обещает более 30 часов автономной работы. Смартфон получил большинство ИИ-функций, доступных на других моделях Pixel. Разумеется, в устройство также интегрирована нейросеть Google Gemini, которая вызывается удержанием кнопки питания.

В оснащение Google Pixel 9a входят поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB 3.2 Type-С, nanoSIM + eSIM и стереодинамики с Dolby Atmos. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты составляют 154,7 x 73,3 x 8,9 мм, вес — 185,9 гр. Операционная система — Android 15, компания обещает обновления системы и безопасности в течение 7 лет. На выбор есть четыре цвета корпуса: черный, бежевый, синий и розовый.

Google Pixel 9a поступит в продажу в апреле, точная дата старта продаж или предзаказа не уточняется. Цена стартует от $499. Для сравнения, iPhone 16e стоит на $100 дороже, но у него нет ультраширокоугольной камеры, частота экрана составляет 60 Hz, а яркость — до 1200 нит.