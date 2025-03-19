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20 марта, 2025
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Nvidia представила флагманскую видеокарту RTX Pro 6000 с 96 Gb памяти

Nvidia RTX Pro 6000

В ассортименте компании Nvidia появилась новая профессиональная видеокарта RTX Pro 6000 на архитектуре Blackwell. Новинка предназначена для различных задач, включая работу с ИИ-агентами, моделированием, дополненной реальностью, 3D-дизайном, сложными визуальными эффектами и другими. Карта будет предложена в трех версиях: для рабочих станций, в варианте Max-Q и для дата-центров.

Nvidia RTX Pro 6000

Для рабочих систем представлены модели Nvidia RTX Pro 6000 Workstation Edition и RTX Pro 6000 Max-Q Edition. Они построены на чипе GB202 в полной конфигурации с 24 064 ядрами CUDA, который дополняют 96 Gb памяти GDDR7. Версия Max-Q отличается от обычной вдвое меньшим энергопотреблением.

Ускоритель Nvidia RTX Pro 6000 Server Edition для дата-центров имеет те же характеристики, что и настольная версия, но отличается исполнением и системой охлаждения.

Для настольных систем также были представлены модели попроще: RTX Pro 5000, RTX Pro 4500 и RTX Pro 4000. Они предлагают от 8960 CUDA и 24 Gb памяти до 14 080 CUDA и 48 Gb памяти.

Кроме того, были анонсированы видеокарты и для мобильных рабочих станций — RTX Pro 5000, RTX Pro 4000, RTX Pro 3000, RTX Pro 2000, RTX Pro 1000 и RTX Pro 500. Они предлагают процессоры поколения Blackwell, которые насчитывают от 1792 до 10 496 ядер CUDA, и от 6 до 24 Gb памяти GDDR7.

Все модели поддерживают интерфейс PCIe 5.0 и DisplayPort 2.1, а также технологию Multi-Instance GPU (MIG), позволяющую разделять один GPU на четыре независимых виртуальных графических процессора, что вдвое больше по сравнению с предыдущими моделями.

Цены пока не сообщаются. Продажи видеокарт должны начаться в апреле 2025 года.

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