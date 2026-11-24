Помимо складного Mate X8 компания Huawei представила смартфон Mate 90 Air. Главной особенностью устройства стала небольшая толщина корпуса (6,58 мм) наряду с крупным экраном и емким аккумулятором. Mate 90 Air стал самым тонким нескладным смартфоном в истории линейки Mate.

Аппарат получил 7-дюймовую изогнутую со всех четырех сторон OLED-панель с разрешением 2760х1320 пикселей, частотой обновления 120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz, пиковой яркостью 4000 нит и ШИМ-затемнением 2160 Hz. Используется защитное стекло Kunlun Glass. За производительность Mate 90 Air отвечает фирменный процессор Kirin 9020, который работает в паре с 12 Gb оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 256 или 512 Gb. По данным Huawei, по сравнению с прошлогодним Mate 70 Air, прирост составляет 9% в одноядерных задачах, 36% — в многоядерных и 18% — в графике. Игровая производительность улучшилась на 30%. Производитель также заявляет, что программная оптимизация позволяет удерживать в фоне примерно столько же приложений, сколько на устройствах с 16 Gb ОЗУ.

В состав основного блока камер входят главный датчик на 50 Мп (1/1,3″, f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS), сверхширокоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2, ЭФР 16 мм, поддержка макросъемки) и телеобъектив на 12 Мп (RYYB, f/2.4, оптический зум 3х, ЭФР 69 мм, OIS). Предусмотрен мультиспектральный датчик цветопередачи Red Maple на 1,5 Мп для повышения точности цветопередачи. Фронтальная камера имеет разрешение 10,7 Мп (f/2.2). Обе камеры могут записывать 4K- видео.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 66 Вт. Смартфон также получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, технологии NearLink, ИК-пульт, порт USB 2.0 Type-C, два слота для nanoSIM-карт, стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и защита от воды и пыли по стандартам IP68/69. Есть возможность отправки SMS через спутники Beidou (только в Китае). Работает аппарат под управлением HarmonyOS 7.0. Габариты и вес: 165 х 81,5 х 6,58 мм, 208 гр.

Цены на Huawei Mate 90 Air: 12/256 Gb — $750, 12/512 Gb — $900. Новинка доступна в трех цветах корпуса – Obsidian Black, Moon Silver и Rose Gold.