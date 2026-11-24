Компания Huawei представила в Китае новый флагманский складной смартфон Mate X8. Относительно прошлогоднего Mate X7 новинка получила три ключевых изменения: оба экрана стали еще ярче и крупнее, новая модель процессора и увеличенная емкость аккумулятора.

Huawei Mate X8 оснащен 8,2-дюймовым внутренним LTPO OLED-экраном с разрешением 2424 × 2340 пикселей, адаптивной частотой обновления 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz, ШИМ-затемнением с частотой 1440 Hz и пиковой яркостью до 8000 нит на участке в 1% площади экрана. Заявлено отображение 1,07 млрд. оттенков цветов и DCI-P3. Внешний дисплей — это 6,54-дюймовая двухслойная OLED-панель с разрешением 2444 × 1132 пикселя, соотношением сторон 19,4:9, адаптивной частотой обновления 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz и ШИМ частотой 1440 Hz. Пиковая яркость достигает 12 000 нит на участке в 1% площади экрана. Экран отображает более 1 млрд. цветов и поддерживает HDR Vivid. Для защиты внешнего экрана используется стекло Kunlun Glass третьего поколения.

Смартфон получил обновленную конструкцию шарнира, компания применила магнитную систему выравнивания внутреннего дисплея, что позволило уменьшить заметность складки. В шарнире используются композитный материал толщиной 0,1 мм, сверхтонкая стальная пластина аэрокосмического класса и технология заполнения неровностей слоем специального материала толщиной 5 мкм.

В основе Huawei Mate X8 лежит фирменный процессор Kirin 9050 Pro. По данным производителя, общая производительность выросла на 31% по сравнению с Mate X7. Графическая подсистема Maleoon поддерживает аппаратную трассировку лучей второго поколения, а производительность встроенного NPU увеличилась на 140%. Смартфон также получил модем Balong с поддержкой четырех SIM-карт при трех активных одновременно, спутниково-сотовую архитектуру и отдельный защищенный процессор с постквантовыми криптографическими алгоритмами. Объем оперативной памяти составляет 12 Gb, емкость накопителя -256 или 512 Gb.

По части камер единственным изменением стал спектральный сенсор Red Maple 3, пришедший на смену Red Maple 2. Состав и параметры остальных модулей не изменились. В основную камеру входит главный датчик на 50 Мп (RYYB, 1/1.56″, переменная диафрагма f/1.4-4.0, ЭФР 24 мм, OIS), широкоугольный объектив на 40 Мп (RYYB, f/2.2, ЭФР 13 мм), перископический телеобъектив на 50 Мп (RYYB, f/2.2, оптический зум 3.5x, ЭФР 81 мм, OIS). На каждом экране имеется фронтальная камера разрешением 8 Мп (внешняя f/2.4, внутренняя f/2.2). Дополнительно к Mate X8 теперь можно докупить фотонабор со съемным зум-объективом Ruiying Z10. Аксессуар оснащен 1-дюймовым сенсором RYYB на 50 Мп, регулируемым фокусным расстоянием, переменной диафрагмой, оптической стабилизацией и сенсором Red Maple. Камера крепится к задней панели через специальный чехол HyperClick и может дополняться съемной рукояткой с кнопками управления.

Емкость аккумулятора составляет 6200 мАч, поддерживаются проводная зарядка мощностью 66 Вт и беспроводная на 50 Вт. В оснащение смартфона входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, технологии NearLink 2.0, GPS, NFC, два слота nano-SIM, поддержка eSIM, порт USB Type-C 3.1 Gen 1, ИК-пульт, стереодинамики и защита IP58/IP59. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Работает аппарат под управлением HarmonyOS 7.0. Габариты: 156,9 x 77,3 х 8,95 мм (в сложенном виде), 156,9 x 152 х 4,2 мм (в разложенном). Вес составляет 237 гр.

Также компания предлагает специальную версию Huawei Mate X8 Collector’s Edition, которая отличается усиленным базальтовым защитным стеклом Kunlun 2, увеличенным объемом памяти и другим главным сенсором основной камеры размером 1/1,28 дюйма.

Цены на Huawei Mate X8: 12/256 Gb — $1950, 12/512 Gb — $2100. Цены на Huawei Mate X8 Collector’s Edition: 16/512 Gb — $2400, 16 Gb/1 Tb — $2550, 16 Gb/2 Tb (с камерой Ruiying Z10) — $3150. Палитра расцветок включает фиолетовый, зеленый, красный, белый и черный варианты.