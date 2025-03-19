Dell представил серию рабочих станций Pro Max с суперускорителями NVIDIA GB10 и GB300

Портфель инфраструктуры ИИ компании Dell включает серию Pro Max, которая теперь оснащена суперчипами NVIDIA GB10 Grace Blackwell и GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop, ранее эксклюзивными для систем ЦОД. Рабочие станции созданы для различных потребностей разработчиков ИИ-технологий, от разработки моделей до крупномасштабных внедрений.

Как сообщает компания, решения Dell Pro Max легко интегрируются в экосистему Dell AI Factory, предлагая единый опыт работы с ПО NVIDIA AI Enterprise. Разработчики, использующие Pro Max GB10 и Pro Max GB300, могут свободно перемещать свои модели между средами — с рабочего стола в DGX Cloud или инфраструктуры ЦОД Dell — практически без изменений кода.

Рабочие станции работают под управлением DGX OS и поставляются с предварительно настроенным стеком NVIDIA AI Enterprise, который в том числе включает инструменты NVIDIA Blueprints. Такой подход ускоряет рабочие процессы и упрощает масштабирование, позволяя создавать и тестировать прототипы решений локально, а затем бесшовно масштабировать их в облаке или ЦОД.

Dell Pro Max GB10 подходит для разработчиков, исследователей и студентов, он представляет собой компактный мощный ПК с FP4-производительностью до 1 Пфлопс. Он позволяет создавать прототипы, настраивать и развертывать рассуждающие ИИ-модели, включающие до 200 млрд. параметров. Dell Pro Max GB300 позиционируется как решение для продвинутых разработчиков ИИ. FP4-производительность составляет до 20 Пфлопс, что делает ПК идеальным решением для обучения и инференса крупномасштабных рабочих ИИ-нагрузок с использованием больших языковых моделей (LLM) с 460 млрд. параметров.