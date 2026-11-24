Аналитики инвестиционного банка J.P. Morgan провели ежегодный опрос о спросе на смартфоны Apple в 2026 году среди покупателей в США, Великобритании и Китае. Исследование показало, что интерес к технике компании достиг максимума за последние годы: 73% респондентов уже приобрели новый iPhone или планировали сделать это в течение года (против 71% в 2025-м и 68% в 2024-м). Наиболее активно обновлять устройства настроены в Китае, где купить смартфон до конца года намеревались 97% потенциальных покупателей против 68% в США. При этом доля владельцев Android-устройств в Китае, готовых перейти на iOS, немного снизилась — с 83% до 78%.

В рейтинге предпочтений среди конкретных моделей с заметным отрывом лидирует iPhone 18 Pro Max, который выбрали 33% потенциальных покупателей. Второе место занимает iPhone 18 Pro (20%), а замыкает тройку складной iPhone Duo (14%). Среди пользователей, планирующих переход с Android, самым популярным также оказался iPhone 18 Pro Max, однако интерес к раскладному iPhone Duo в этой группе выше — его предпочли 17% опрошенных, а в США этот показатель и вовсе достиг 23%. Более половины потенциальных покупателей (55%) при этом рассчитывали оформить смартфон в лизинг.

Анализ текущей базы пользователей показал, что в общей выборке на долю смартфонов Samsung приходится 59% Android-аудитории и 57% тех, кто готов сменить платформу. В Китае же среди респондентов преобладали владельцы Huawei (30%), OPPO (26%) и Xiaomi (22%), а интерес к покупке новых умных часов там вырос с 72% до 89%. Те участники опроса, которые не планировали приобретать iPhone, чаще всего объясняли это слишком высокой ценой (33%), приверженностью другому бренду (21%) или недавней покупкой другого смартфона (18%).

Впрочем, к точности выборки исследования есть вопросы, на которые обратил внимание аналитик Макс Вайнбах. Всего в опросе приняли участие около 894 человек: 450 в США, 294 в Великобритании и всего 150 в Китае (причем в отчете есть небольшое расхождение при подсчете по полу, где указан 891 респондент). Кроме того, у 89% опрошенных в Китае годовой доход домохозяйства превышал $100 000, тогда как в США и Великобритании у 83% участников он был ниже этой отметки. Столь сильный перекос в сторону высокообеспеченной аудитории в китайской выборке не позволяет переносить эти оптимистичные цифры на весь рынок страны.