Google Pixel 8a: экран 120 Hz, флагманский процессор и 7 лет поддержки

Компания Google без анонса представила новый среднебюджетный смартфон Pixel 8a. Аппарат получил ряд значительных улучшений в сравнении с предшественником Pixel 7a, но при цена смартфона не увеличилась.

Pixel 8a оборудован 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью до 2000 нит при отображении HDR-контента. Используется закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3.

Смартфон построен на базе флагманского процессора Google Tensor G3 с чипом безопасности Titan M2. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 8 Gb, емкость постоянной UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

Основная камера имеет датчик на 64 Мп (1/1.73″, f/1.89, угол обзора 80 градусов, цифровой зум 8х, OIS) и широкоугольный модуль на 13 Мп (f/2.2, угол обзора 120 градусов, автофокус). Фронтальная камера разрешением 13 Мп (f/2.2, фиксированный фокус, угол обзора 96,5 градусов). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4492 мАч с поддержкой 18-ваттной проводной зарядки. Предусмотрена и беспроводная зарядка.



Pixel 8a получил большинство ИИ-функций, доступных в старших моделях, такие как Magic Eraser, Audio Magic Eraser, Night Sight, Photo Unblur, Best Take, Circle to Search и локальный чат-бот Gemini. В смартфон интегрирована нейросеть Google Gemini, которая вызывается удержанием кнопки питания.

В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB 3.2 Type-С, nanoSIM + eSIM, стереодинамики с Dolby Atmos и защита от воды IP67. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты составляют 152,1 x 72,7 x 8,9 мм, вес — 188 гр. Операционная система — Android 14. По аналогии с Pixel 8 и Pixel 8 Pro, новый смартфон будет получать обновления системы и безопасности в течение 7 лет. На выбор есть четыре цвета корпуса: салатовый (Aloe), синий (Bay), черный (Obsidian) и серый (Porcelain).

Google Pixel 8a поступит в продажу 14 мая по цене $499 за версию на 128 Gb и $559 за вариант на 256 Gb.