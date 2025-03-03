Цены на глобальные версии смартфонов Xiaomi 15 и 15 Ultra, планшетов серии Pad 7 и smart-часов Watch S4

Компания Xiaomi на MWC 2025 назвала цены на глобальные версии своих устройств, представленных ранее на китайском рынке.

Отличия глобальных версий Xiaomi 15 и 15 Ultra от китайских заключаются в емкости аккумулятора. Для международного рынка китайский производитель урезал аккумулятор с 5400 до 5240 мА·ч для базовой версии и с 6000 до 5410 мА·ч для 15 Ultra. Также сокращенной оказалась и цветовая гамма. Xiaomi 15 будет доступен в черном, белом и сиреневом исполнении корпуса, а 15 Ultra — в черном, белом и черно-сером. Серо-зеленый вариант останется китайским эксклюзивом. В остальном больше ничего не изменилось.