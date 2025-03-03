Цены на глобальные версии смартфонов Xiaomi 15 и 15 Ultra, планшетов серии Pad 7 и smart-часов Watch S4

Компания Xiaomi на MWC 2025 назвала цены на глобальные версии своих устройств, представленных ранее на китайском рынке.
Отличия глобальных версий Xiaomi 15 и 15 Ultra от китайских заключаются в емкости аккумулятора. Для международного рынка китайский производитель урезал аккумулятор с 5400 до 5240 мА·ч для базовой версии и с 6000 до 5410 мА·ч для 15 Ultra. Также сокращенной оказалась и цветовая гамма. Xiaomi 15 будет доступен в черном, белом и сиреневом исполнении корпуса, а 15 Ultra — в черном, белом и черно-сером. Серо-зеленый вариант останется китайским эксклюзивом. В остальном больше ничего не изменилось.
- Xiaomi 15: 12/256 Gb — 999 евро, 12/512 Gb — 1099 евро.
- Xiaomi 15 Ultra: 16/512 Gb — 1499 евро, 16 Gb /1024 Tb — 1699 евро. Комплект аксессуаров Photography Kit 3: 199 евро.
- Xiaomi Pad 7: 8/128 Gb — 399 евро, 8/256 Gb — 449 евро.
- Xiaomi Pad 7 Pro: 8/256 Gb — 499 евро, 12/512 Gb — 599 евро. Версия, оснащенная экраном с матовым покрытием доступна в конфигурации памяти 12/512 Gb за 649 евро.
- Xiaomi Watch S4: 159 евро. Пока нет информации, есть ли поддержка NFC и eSIM.