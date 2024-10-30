Xiaomi Watch S4 получили сменный безель и две недели автономности

Компания Xiaomi представила новые smart-часы Watch S4, которые сохранили дизайн со сменным безелем, используемый в модели предыдущего поколения. Устройство оснащено вращающейся механической кнопкой с имитацией щелчков, как в обычных часах. Корпус имеет водонепроницаемость 5 АТМ, работают часы под управлением новой HyperOS 2.

Xiaomi Watch S4 получили круглый 1,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 466 × 466 пикселей (326 ppi) и частотой 60 Hz. Используется панель с яркостью до 1500 нит и поддержкой 256 уровней адаптивной яркости.

Помимо классического набора датчиков для здоровья, часы получили высокоточный модуль мониторинга сердечного ритма и уровня насыщения крови кислородом, который в сочетании с улучшенным алгоритмом измерения снимает показания с точностью до 98,2 %. Реализована поддержка более 150 режимов спортивной активности, включая катание на лыжах, игры с мячом, бег и многое другое.

Предусмотрены поддержка спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou и QZSS, NFC, гироскоп, датчик давления воздуха, датчик внешней освещенности, геомагнитный датчик и др. Поддерживается обнаружение падения. Xiaomi Watch S4 также являются первым устройством, оснащенным ThePaper OS 2, которая включает инновационные функции, такие как интегрированный центр устройств и управление жестами «щелкните пальцами», как это реализовано в последних моделях Apple Watch. Благодаря поддержке eSIM с помощью самих часов можно отвечать на звонки и слушать музыку без смартфона.

Источником питания служит аккумулятор на 486 мА·ч. Версия с поддержкой eSIM может работать автономно до 7 дней при обычном использовании и до 3 дней при активном использовании. Вариант с Bluetooth может обходиться без подзарядки до 15 дней при обычном режиме и до 5 дней при активном. Xiaomi Watch S4 имеют габариты 47,3 × 47,3 × 12 мм и весят 44,5 гр.

Предлагаются 6 разных сменных безелей на выбор: двухцветный керамический (бело-синий), зеленый и черный из нержавейки, черный из углепластика, а также пара женских из нержавейки: оранжевый и «жидкое серебро». Дополнительно модифицировать стиль часов под свой образ можно с помощью сменных ремешков из разных материалов: от силикона до кожи.

Цена Xiaomi Watch S4 с поддержкой eSIM в Китае начинается от $135, а вариант с Bluetooth – от $110. Когда состоится международный запуск часов пока не сообщается.