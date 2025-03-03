Samsung представил смартфоны Galaxy A26, A36 и A56

На выставке MWC 2025 компания Samsung представила три смартфона серии Galaxy A, которые имеют схожие характеристики. Ключевыми отличиями стали модели процессоров.

Все смартфоны получили 6,7-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и яркостью до 1200 нит. Для защиты используется стекло Gorilla Glass Victus+. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область дисплея.

В основе Galaxy A26 лежит процессор Samsung Exynos 1380, Galaxy A36 — Snapdragon 6 Gen 3 от Qualcomm, а в Galaxy A56 – Samsung Exynos 1580. Все три смартфона будут доступны в двух конфигурациях: с 6 Gb оперативной памяти и накопителем на 128 Gb или с 8 Gb ОЗУ и 256 Gb ПЗУ. При этом в Galaxy A56 и Galaxy A36 нет слота для карты памяти, тогда как в Galaxy A26 реализована поддержка карт microSD емкостью до 2 Tb.

Набор датчиков основной камеры в моделях немного различается:

Galaxy A26: 50 Мп (f/1.80), широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2) и 2 Мп макрообъектив (f/2.4).

Galaxy A36: 50 Мп (f/1.80), широкоугольный модуль на 12 Мп (f/2.2) и 5 Мп макрообъектив (f/2.4).

Galaxy A56: 50 Мп (f/1.80), широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2) и 5 Мп макрообъектив (f/2.4).

Фронтальная камера на 13 Мп (f/2.2) в Galaxy A26 расположена в каплевидном вырезе в верхней части экрана. Galaxy A36 и A56 получили селфи-камеру разрешением 12 Мп (f/2.2), расположенную в отверстии по центру дисплея. За автономность всех моделей отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. В Galaxy A26 поддерживается зарядка мощностью 25 Вт, а в двух других моделях — 45 Вт. Также смартфоны получили поддержку 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.х, GPS, NFC, стереодинамики и водозащита по стандарту IP67.

Габариты и вес: Galaxy A26 — 164 × 77,5 × 7,7 мм, 200 гр; Galaxy A36 — 162,9 x 78,2 x 7,4 мм, 195 гр; Galaxy A56 — 162,2 x 77,5 x 7,4 мм, 198 гр. Смартфоны работают на базе Android 15 с оболочкой One UI 7. Все три модели будут в течение шести лет получать обновления программного обеспечения и пакеты безопасности. Покупателям будут предложены различные варианты цветового исполнения корпуса.

Смартфоны получили поддержку ИИ-функций, которые в основном сконцентрированы на улучшении качества фотосъемки и редактировании медиаконтента. Например, реализована поддержка ИИ-функции удаления с фото лишних объектов. Также поддерживается функция визуального поиска Circle to Search от Google.

Цены на европейском рынке:

Galaxy A26: 6/128 Gb — €299, 8/256 Gb — €369.

Galaxy A36: 6/128 Gb — €379, 8/256 Gb — €449.

Galaxy A56: 6/128 Gb — €479, 8/256 Gb — €529.

Samsung Galaxy A26, A36 и A56 будут доступны в отдельных регионах Европы, Азии и Северной Америки.