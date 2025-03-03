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3 марта, 2025
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Samsung представил смартфоны Galaxy A26, A36 и A56

Samsung Galaxy A26 A36 A56

На выставке MWC 2025 компания Samsung представила три смартфона серии Galaxy A, которые имеют схожие характеристики. Ключевыми отличиями стали модели процессоров.

Samsung Galaxy A26 A36 A56

Все смартфоны получили 6,7-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и яркостью до 1200 нит. Для защиты используется стекло Gorilla Glass Victus+. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область дисплея.

Samsung Galaxy A26 A36 A56
Samsung Galaxy A26

В основе Galaxy A26 лежит процессор Samsung Exynos 1380, Galaxy A36 — Snapdragon 6 Gen 3 от Qualcomm, а в Galaxy A56 – Samsung Exynos 1580. Все три смартфона будут доступны в двух конфигурациях: с 6 Gb оперативной памяти и накопителем на 128 Gb или с 8 Gb ОЗУ и 256 Gb ПЗУ. При этом в Galaxy A56 и Galaxy A36 нет слота для карты памяти, тогда как в Galaxy A26 реализована поддержка карт microSD емкостью до 2 Tb.

Samsung Galaxy A36

Набор датчиков основной камеры в моделях немного различается:

  • Galaxy A26: 50 Мп (f/1.80), широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2) и 2 Мп макрообъектив (f/2.4).
  • Galaxy A36: 50 Мп (f/1.80), широкоугольный модуль на 12 Мп (f/2.2) и 5 Мп макрообъектив (f/2.4).
  • Galaxy A56: 50 Мп (f/1.80), широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2) и 5 Мп макрообъектив (f/2.4).

Фронтальная камера на 13 Мп (f/2.2) в Galaxy A26 расположена в каплевидном вырезе в верхней части экрана. Galaxy A36 и A56 получили селфи-камеру разрешением 12 Мп (f/2.2), расположенную в отверстии по центру дисплея. За автономность всех моделей отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. В Galaxy A26 поддерживается зарядка мощностью 25 Вт, а в двух других моделях — 45 Вт. Также смартфоны получили поддержку 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.х, GPS, NFC, стереодинамики и водозащита по стандарту IP67.

Samsung Galaxy A56

Габариты и вес: Galaxy A26 — 164 × 77,5 × 7,7 мм, 200 гр; Galaxy A36 — 162,9 x 78,2 x 7,4 мм, 195 гр; Galaxy A56 — 162,2 x 77,5 x 7,4 мм, 198 гр. Смартфоны работают на базе Android 15 с оболочкой One UI 7. Все три модели будут в течение шести лет получать обновления программного обеспечения и пакеты безопасности. Покупателям будут предложены различные варианты цветового исполнения корпуса.

Смартфоны получили поддержку ИИ-функций, которые в основном сконцентрированы на улучшении качества фотосъемки и редактировании медиаконтента. Например, реализована поддержка ИИ-функции удаления с фото лишних объектов. Также поддерживается функция визуального поиска Circle to Search от Google.

Цены на европейском рынке:

  • Galaxy A26: 6/128 Gb — €299, 8/256 Gb — €369.
  • Galaxy A36: 6/128 Gb — €379, 8/256 Gb — €449.
  • Galaxy A56: 6/128 Gb — €479, 8/256 Gb — €529.

Samsung Galaxy A26, A36 и A56 будут доступны в отдельных регионах Европы, Азии и Северной Америки.

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