Представлен камерофон Xiaomi 15 Ultra – экран 2K и перископ на 200 Мп

В Китае состоялась премьера топового камерофона Xiaomi 15 Ultra. По сравнению с предшественником новый смартфон получил изменения в дизайне — полностью переработан блок камер. В нижнем ряду стоят три сенсора, а новый перископный модуль на 200 Мп расположен отдельно, над ними.

Xiaomi 15 Ultra оснащен изогнутым 12 битным 6,73-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 3200 × 1440 пикселей (522ppi), кадровой частотой 1–120 Hz и яркостью до 3200 нит. Частота сенсорного слоя составляет 240 Hz. Экран защищает стекло Xiaomi Shield Glass 2.0. Есть поддержка HDR10+, HDR Vivid и Dolby Vision, обеспечивается охват 100% цветового пространства DCI-P3. Под экран установлен ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. В основе устройства лежит 3 нм процессор Snapdragon 8 Elite, который работает в связке с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1.

Xiaomi 15 Ultra получил передовые решения Leica и инновационные технологии, которые позволяют создавать профессиональные фотографии и видеоролики в любых условиях. В основную камеру входят четыре датчика: 50 Мп (Sony LYT-900, 1/0.98″, f/1.63, фокусное расстояние 23 мм, HyperOIS), широкоугольный модуль на 50 Мп (Samsung JN9, f/2.2, угол захвата 115 градуса, фокусное расстояние 14 мм, автофокус, макро 5 см), телеобъектив на 50 Мп (Sony IMX858, f/1.8, оптический зум 3х, фокусное расстояние 70 мм, макро 10 см, OIS) и новый перископный модуль на 200 Мп (Samsung HP9, 1/1.4″, f/2.6, оптический зум 4,3х, гибридный зум 8,6х, цифровой зум 100х, фокусное расстояние 100/200 мм, OIS). Поддерживается запись видео 8К@30/24fps, 4K@120/60/30/24fps. Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.0, угол захвата 90 градусов, запись видео 4К@60/30fps).

Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт, беспроводную на 80 Вт и реверсивную беспроводную на 18 Вт. Также смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, порт USB Type-C 3.2 Gen 1, Dual nanoSIM, eSIM (для глобальной версии), двустороннюю спутниковую связь (для китайской версии), стереодинамики с Dolby Atmos и защищу от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68. Габариты и вес: 161,3 х 75,3 х 9,48/9,35 мм, 229/226 гр. Используется Android 15 (Xiaomi HyperOS 2.0).

Во время презентации сообщили, что будет не одна двухцветная версия в стиле фотоаппаратов Leica, а две. В итоге будут предложены четыре цветовых решения: черное, белое, черно-серое и серо-зеленое. Цены в Китае на Xiaomi 15 Ultra: 12/256 Gb — $895, 16/512 Gb — $960, 16 Gb/1 Tb — $1070, 16 Gb/1 Tb (Leica-версия) — $1099. Смартфон уже доступен для предзаказа и поступит в продажу в Китае 3 марта. Глобальная версия будет представлена уже в это воскресенье, 2 марта, в нулевой день выставки MWC 2025.

Кроме смартфона, компания представила новый комплект аксессуаров Photography Kit третьего поколения, которые превращает Xiaomi 15 Ultra в подобие фотоаппарата. В него входят съемная рукоятка с кнопкой спуска затвора, кнопкой записи видео, регулятором зума и регулятором экспозиции. В ручку рукоятки встроен аккумулятор емкостью 2000 мА·ч, который может работать как небольшой пауэрбанк. Есть защита корпуса IP54. Цена комплекта — $137.