Представлены флагманы Xiaomi 15 и 15 Pro на базе Snapdragon 8 Elite

Компания Xiaomi сегодня в Китае провела большую презентацию, на которой представила ряд новых продуктов. Одними из устройств стала серия флагманских смартфонов Xiaomi 15 на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Elite, выполненного по 3-нм техпроцессу второго поколения. Чип обеспечивает существенный прирост производительности, в том числе по части вычислений на основе ИИ. По сравнению с предшественником производительность выросла на 45%, а энергоэффективность улучшилась на 44%, что позволило превзойти показатели Apple A18 Pro. Компания поработала и над охлаждением — новая система рассеивает тепло в 3 раза эффективнее обычной испарительной камеры. По заявлениям Xiaomi, новые флагманы холоднее iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Xiaomi 15 получил 6,36-дюймовый AMOLED-экран на основе люминесцентного материала M9 с рамками толщиной всего 1,38 мм, это даже меньше, чем у iPhone 16 Pro. Дисплей поддерживает разрешение 1,5K, адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Hz и пиковую яркость 3200 нит. Есть поддержка HDR10+, Dolby Vision. Защиту обеспечивает закаленное стекло Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0, устойчивость к падениям которого на 25-30% больше, чем у Dragon Crystal Glass 1.0.

Аппарат оснащен тройной основной камерой с датчиками по 50 Мп: главный модуль (Light Fusion 900, OIS), широкоугольный объектив (Samsung JN1) и телеобъектив (Samsung JN5, OIS). Фронтальная камера разрешением 32 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 5400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт, беспроводной 50 Вт и 30 Вт магнитной беспроводной (нужен специальный чехол). В сравнении с Xiaomi 14 автономность улучшилась на 23%.

Xiaomi 15 Pro тоньше, легче и прочнее предшественника, он оборудован 6,73-дюймовый AMOLED-экраном разрешением 2K, также используется люминесцентный материал M9. Остальные показатели идентичны базовой модели. В Xiaomi 15 Pro дебютировала фирменная технология Networkless Function, позволяющая переговариваться на расстоянии до 3,5 км в местах без покрытия сотовой сети.

Смартфон тоже получил тройную основную камеру с датчиками по 50 Мп: главный модуль (Light Fusion 900, f/1.44, OIS), широкоугольный объектив (Samsung JN1, f/2.2, угол захвата 115 градусов, автофокус (макро 5 см) и телеобъектив (перископ-оптика, Sony IMX858, f/2.5, оптический зум 5х, OIS). Фронтальная камера разрешением 32 Мп. Автономность обеспечивает аккумулятор на 6100 мАч. Поддерживаются быстрые зарядки такие же, как в базовой модели. В сравнении с Xiaomi 14 Pro время автономной работы было увеличено на 38%.

Обработку изображений осуществляет платформа вычислительной фотографии Xiaomi AI 2.0, способная обрабатывать до 4,3 млрд. пикселей в секунду. Доступны два профиля цветокоррекции Leica и ИИ-функции для улучшения и редактирования фотографий. В смартфонах используется оперативная память LPDDR5X (12, 16 Gb) и накопители стандарта UFS 4.0 (256, 512 Gb, 1 Tb).

В остальное оснащение смартфонов входят: поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, ИК-порт, USB 3.2 Gen 2, четыре микрофона, стереодинамики (Hi-Res Audio), мощный вибромотор, защита IP68. Обе версии оснащены ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей. В качестве ОС выступила HyperOS 2.0 на базе Android 15. Габариты и вес Xiaomi 15: 152,3 x 71,2 x 8,08 мм, 191 гр. Xiaomi 15 Pro: 161,3 х 75,3 х 8,35 мм, 213 гр.

Цветовые решения: черный, белый, сиреневый и светло-зеленый. Xiaomi 15 стартует в Китае по цене от $630, Xiaomi 15 Pro – от $743.