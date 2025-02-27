Xiaomi объявила о старте продаж спортивного седана SU7 Ultra

Компания Xiaomi в ходе мероприятия в Китае объявила о старте продаж спортивного седана SU7 Ultra, который был представлен еще в конце прошлого года. Самый быстрый четырехдверный автомобиль в мире, как заявляет Xiaomi, выходит на рынок и будет доступен для всех желающих.

На презентации сообщили, что цветовых расцветок кузова будет пять — желтый, темно-зеленый, серый, черный и белый. Логотип Xiaomi на машине будет с карбоновым волокном и позолотой. Покрытие кузова изготовлено из углеродного волокна, габариты машины — 5115 х 1970 х 1465 мм, колесная база — 3000 мм.

В салоне установлена медиасистема на базе процессора Snapdragon 8295 c экраном диагональю 16,1 дюйма и разрешением 3К, акустическая система имеет 25 динамиков с Dolby Atmos. Передние сиденья имеют подогрев, вентиляцию, электрорегулировку и функцию массажа. Есть беспроводная зарядка мощностью 50 Вт для двух смартфонов. Салон можно будет настроить в одной из трех расцветок. Передний багажник с электроприводом и имеет объем 105 л.

Машина получила систему безопасности, которая гарантирует «отсутствие ускорения при случайном нажатии на педаль газа». А система интеллектуального вождения Xiaomi HAD, помимо прочего, может обеспечить парковку в очень узких местах.

В движение автомобиль приводится силовой установкой Xiaomi HyperEngine V8s: 27200 оборотов в минуту, два двигателя V8 + V6 общей мощностью 1548 л.с. Разгон с 0 до 100 км/ч происходит всего за 1,98 сек. Тяговая батарея имеет емкость 93,7 кВтч, заявленный запас хода — 630 км (по методике CLTC). Максимальная скорость достигает 350 км/ч. Машина получила карбон-керамические тормозные диски, передние суппоры шестипоршневые, задние — четырехпоршневые. Тормозной путь со скорости 100 км/ч составляет 30,8 м. Покрышки Pirelli P Zero 5 — размерности 265/35 спереди и 305/30 сзади, колесные диски — 21-дюймовые.

На сайте Xiaomi уже доступен онлайн-конструктор для подбора и заказа SU7 Ultra. Он позволяет выбрать цвет кузова, декоративные элементы, диски и шины, а также оформление интерьера. Для кастомизации доступны спойлер, капот, крыша, зеркала заднего вида, логотип, руль, накладки на сиденья и центральная консоль из углеродного волокна. Можно докупить небольшой встроенный холодильник. Базовая версия Xiaomi SU7 Ultra стоит около $73 тыс.

На презентации Xiaomi также представила камерофон 15 Ultra, TWS-наушники Buds 5 Pro, поддерживающие передачу звука по Wi-Fi, а также обновленный ноутбук Redmi Book 16 Pro.