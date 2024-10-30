Xiaomi представила серийную версию электрокара SU7 Ultra

Прототип Xiaomi SU7 Ultra изначально был представлен летом этого года как спортивный автомобиль, но затем компания решила выпустить серийную версию с несколькими упрощениями.

Это самый быстрый четырехдверный автомобиль в мире, заявляют в Xiaomi. Он хорошо подходит как для гоночных треков, так и для поездок по городу. Покрытие кузова изготовлено из углеродного волокна, его длина составляет 5,1 м. Спереди, сбоку и сзади установлены спортивные обвесы. Максимальная прижимная сила — 285 кг.

В движение автомобиль приводится силовой установкой Xiaomi HyperEngine V8s: 27200 оборотов в минуту, два двигателя V8 + V6 общей мощностью 1548 л.с. Разгон с 0 до 100 км/ч происходит всего за 1,98 сек. Максимальная скорость SU7 Ultra достигает 350 км/ч. Xiaomi оснастила машину внешним динамиком мощностью 40 Вт, что позволяет имитировать звук двигателя для безопасной езды по городу.

Электрический седан получил тормозную систему с карбон-керамическими дисками, рассчитанную на замедление со 100 км/ч до полной остановки за 30,8 м. У машины также спортивное шасси, которое повышает маневренность и управляемость. Для тех, кто любит погонять на трассе, есть специальный режим Track Mode. При его активации на экран выводится карты трассы и подробные показатели автомобиля.

В салоне установлены спортивные сиденья с желтой отделкой и углеродным волокном. Руль тоже отделан углеродным волокном.

Xiaomi SU7 Ultra поступит в продажу в марте следующего года по цене от $114 тыс. Предзаказ уже открыт.