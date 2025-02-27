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27 февраля, 2025
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TWS-наушники Xiaomi Buds 5 Pro поддерживают передачу звука по Wi-Fi

Xiaomi Buds 5 Pro

Вместе c камерофоном Xiaomi 15 Ultra сегодня были представлены новые беспроводные наушники Xiaomi Buds 5 Pro. Новинка будет предложена в двух версиях: с передачей звука по Bluetooth (до 2,1 Мбит/с) и по Wi-Fi (до 4,2 Мбит/с при 96 kHz / 24 бит). По словам производителя, обеспечивается высочайшее качество звука без потерь.

Xiaomi Buds 5 Pro

Buds 5 Pro оснащены 11-мм драйверами и трехблочным динамиком, они способны работать в диапазоне частот от 15 Hz до 50 kHz. В наушниках используется процессор Snapdragon s7+, они поддерживают кодек aptX Lossless, функцию активного шумоподавления (до 55 дБ), пространственное звучание, а во время разговора по телефону отсеиваются посторонние звуки громкостью до 100 дБ, и даже заглушается ветер со скоростью 15 м/с. Настройками звука в наушниках занималась команда Harman Golden Ear Master.

Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта, наушники могут использоваться для синхронного перевода речи. Заявленная автономность достигает 8 часов (10 часов для Wi-Fi версии) без кейса и 40 часов с кейсом. Есть поддержка быстрой зарядки: 10 минут от розетки дают 4 часа воспроизведения музыки. Также поддерживается беспроводная зарядка.

Цена Xiaomi Buds 5 Pro в Китае составляет $179, версия с поддержкой Wi-Fi – $207. Модель будет доступна в двух цветовых решениях — Snow Mountain White и Titanium Gold.

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