Дилемма гибридных автомобилей

Многие водители влюбляются в гибриды, но автомобильные компании почему-то не очень заинтересованы в их производстве

2025 год обещает стать самым удачным в истории продаж электромобилей. По мнению аналитиков, совокупные продажи электрокаров в этом году достигнут отметки в 15,1 млн. единиц, захватив 16,7% мирового авторынка. Тем не менее, такие прогнозы омрачают масштабные производственные проблемы и неравномерный спрос со стороны потребителей. Покупатели по-прежнему опасаются высоких цен на электромобили, ограниченного запаса хода и неадекватной инфраструктуры зарядных станций. В результате некоторые автопроизводители отказываются от своих целей по продажам электромобилей и планов по созданию аккумуляторных заводов. Между тем, продажи гибридов растут темпами, которые немного опережают рост продаж электромобилей. Именно их продажи сегодня составляют почти 10% от продаж всех новых автомобилей, увеличившись более чем в 2 раза по сравнению с 2020 годом. В отличие от электромобилей, гибриды сжигают бензин и создают выбросы выхлопных газов, но они, как правило, создают гораздо меньше проблем, чем их аналоги, работающие только на бензине. Например, последний минивэн Toyota Sienna поставляется только в гибридной версии и выбрасывает почти в два раза меньше углекислый газ, чем его негибридный предшественник.

Учитывая этот всплеск популярности, можно было бы предположить, что каждый автопроизводитель, который хочет снизить свой углеродный след, но не может полностью перейти на электромобили, должен стремиться к тому, чтобы предложить клиентам больше выбора среди гибридных моделей. Но это далеко не так. Возникает своеобразная дилемма. Столкнувшись с огромными затратами на переориентацию своего бизнеса в сторону производства электромобилей, падающими продажами автомобилей с ДВС и акционерами, требующими прибыльности, автоиндустрия не может решить являются ли гибриды мостом к полностью электрическому будущему или их производство заведет их в тупик. Ведь не исключено, что клиенты в какой-то момент захотят пересесть на гибрид, тогда как автопроизводители выйдут уже за рамки их производства.

Проблема, с которой сталкиваются автопроизводители, заключается в том, что гибриды включают в себя все сложности двигателя внутреннего сгорания и мощности аккумулятора. Их создание требует много времени и много денег, тогда как большая часть денег сегодня тратится производителями на полную электрификацию транспортных средств. Перенаправление части этих инвестиций обратно в гибридные силовые агрегаты замедляет их переход к тому, где они в конечном итоге хотят оказаться. В 2021 году одна только General Motors объявила об инвестициях в размере 35 млрд. долларов в разработку электромобилей и автономных транспортных средств, включая новые заводы по производству аккумуляторов для электромобилей. Это более чем в 3 раза превышает прибыль, полученную компанией в 2022 году. Когда вы сталкиваетесь с такими колоссальными расходами и возможным окончательным прощанием с ДВС, то возникает закономерный вопрос: «А зачем тратить деньги на разработку и создание гибридов, которым по-прежнему нужны бензиновые двигатели, если вместо этого можно вложить все эти ресурсы в электромобили?».

При том, что автопроизводители имеют разную степень приверженности полностью электрическому будущему, в отрасли еще меньше консенсуса относительно гибридных автомобилей. Некоторые гибриды работают примерно так же, как оригинальный Toyota Prius 20-летней давности, объединяя традиционный бензиновый двигатель с электромотором. Другие, как, например, Chrysler Pacifica, могут подключаться для зарядки, как электромобиль, что еще больше снижает потребление топлива. Или возьмем Ford, который недавно снизил свои цели по производству электромобилей и больше сфокусировался на гибридах. Эта компания удваивает производство своей гибридной модели F-150, которая оказалась более популярной, чем ее полностью электрический вариант. А есть еще Stellantis — материнская компания таких брендов, как Jeep и Ram, которая производит самый продаваемый в Америке подключаемый гибридный автомобиль, а также предлагает несколько электромобилей. Но чемпионом на рынке гибридов по-прежнему остается Toyota. Недавно этот японский производитель объявил, что вездесущий седан Camry вскоре будет предлагаться только как гибрид, поскольку компания переходит на гибридизацию всей своей линейки автомобилей.

Генеральный директор GM Мэри Барра (Mary T. Barra) заявила, что план состоит в том, чтобы пропустить «полшага» и полностью обойти гибриды, чтобы сразу перейти на электромобили. В Volkswagen также сдержаны в отношении гибридов. После недавнего прекращения выпуска своего гибрида Subaru собирается предложить рынку лишь один другой вариант — будущий гибрид Forester. Единственный гибридный вариант Mazda — это большой внедорожник, цена которого начинается от почти 50 тысяч долларов, что почти вдвое превышает цену самого дешевого нового Toyota Prius. Даже Honda, еще один из пионеров в области гибридов, сократила количество гибридных моделей до двух, обещая представить в ближайшем будущем еще одну.

В центре этой дилеммы оказались потребители, которые просто хотят сэкономить на бензине, но, возможно, боятся полностью перейти на электромобиль или не могут позволить себе серьезные траты на него. Сегодня самый оптимальный вариант — это аренда электромобиля, учитывая, как быстро все меняется на рынке: от запаса хода до используемого порта зарядки. Часть проблемы здесь заключается в том, что у многих покупателей есть дурная привычка делать выбор в пользу автомобиля, который может прослужить более 10 лет, основываясь на расходах на заправке. Так, например, общее количество доступных гибридных моделей фактически сократилось в середине первого десятилетия XXI века, когда цены на бензин упали, и только в последние годы снова начало расти.

Для автопроизводителей задача привести свои линейки автомобилей в соответствие с быстро меняющимися потребительскими тенденциями, ценами на бензин и конкурентами может оказаться практически невыполнимой. Усложняет ситуацию и тот факт, что фондовый рынок рассматривает традиционных автопроизводителей как плохие инвестиции. В конце концов, революция электромобилей идет рука об руку с технологически ориентированной трансформацией автомобильной промышленности. Автопроизводители рассчитывают на доходы от функций программного обеспечения, количества загрузок новых приложений и, в конечном счете, беспилотных автомобилей. Трудно совместить все это с инвестициями в нечто столь устаревшее, как двигатель внутреннего сгорания. Инвесторы ждут заоблачных доходов от Tesla, которая производит только электромобили, и хотят, чтобы другие автомобильные компании следовали их примеру. Правильным ответом был бы более постепенный переход на электромобили через гибридизацию, но если смотреть на это с финансовой точки зрения, инвесторы хотят, чтобы рынок в итоге был полностью электрическим.

Но унывать не стоит, так как в ближайшее время появятся новые виды гибридов, которые должны удовлетворить существующий спрос. Сюда входит и более широкая линейка гибридных внедорожников Toyota, а также более новые автомобили, такие как Ram Ramcharger 2025 года — гибрид с двигателем V6, который больше похож на полноценный электромобиль, чем любой другой грузовик с ДВС, доступный сегодня. Не исключено, что и другие производители не оставят попыток завоевать внимание покупателей своими гибридами, пока весь мир не перейдет полностью на электрический транспорт. Это помогло бы уже сегодня сократить выбросы углекислого газа, пока зарядки электромобилей не раскинут свои сети по дорогам в каждой стране. Или быстро падающая стоимость аккумуляторных батарей вскоре может сделать электромобили сопоставимыми по цене с бензиновыми аналогами или даже дешевле их. К этому моменту автопроизводителям не будет иметь особого смысла продолжать инвестировать в гибриды.

Но это самые оптимистичные сценарии. Текущее положение дел, а именно сочетание разных типов транспортных средств для разных нужд, может подтолкнуть нас к миру, в котором гибриды сделают достаточно много полезного в нашей борьбе с выбросами углекислого газа. Если автопроизводители откажутся от гибридов до того, как электромобили станут доступными и их будет легче заряжать, то многие потребители просто будут выбирать автомобили на бензине, что не очень хорошо для климата. Или, если автопроизводители будут слишком долго полагаться на гибриды, они рискуют полностью отложить переход на электромобили, что также не очень хорошо. Так что переход к полностью электрическому транспорту хоть и неизбежен, он будет более запутанным, странным и продолжительным, чем этого хотели бы многие.

Статья подготовлена по материалам сайтов insideevs.com, theatlantic.com и других сетевых источников.