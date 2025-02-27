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27 февраля, 2025
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Представлен Xiaomi Redmi Book Pro 16 2025

Redmi Book Pro 16 2025

Компания Xiaomi также представила обновленный ноутбук Redmi Book 16 Pro. Модель 2025 года получила 16” IPS-дисплей с разрешением 3072×1920 пикселей и соотношением сторон 16:10. Панель предлагает частоту обновления 165 Hz, пиковую яркостью 500 нит и 100% охват цветового пространства P3. Новинка теперь не только оснащена процессорами Intel Arrow Lake вплоть до Core Ultra 7 255H, но и получила аккумулятор емкостью 99 Вт ч. Redmi Book Pro 16 2025 поставляется с оперативной памятью LPDDR5x-8400 объемом до 32 Gb и SSD-накопителем емкостью до 1 Tb. Вес Redmi Book Pro 16 2025 составляет 1,88 кг при толщине корпуса в 15,9 мм.

Цена новинки находится в пределах от 715 до 825 долларов.

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