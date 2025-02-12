spot_img
12 февраля, 2025
ДомойТехнологииНоутбукиПредзаказы на игровые ноутбуки с видеокартами Nvidia GeForce RTX 50-й серии начнутся...

Предзаказы на игровые ноутбуки с видеокартами Nvidia GeForce RTX 50-й серии начнутся 25 февраля

Nvidia

Компания Nvidia сообщила, что предварительные заказы на игровые ноутбуки с новейшими ускорителями GeForce RTX 50-й серии начнутся 25 февраля. В продаже ожидаются модели новых ноутбуков на базе процессоров Intel Arrow Lake и AMD Strix Point.

Партнеры Nvidia предложат ноутбуки с графикой GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Минимальные цены составят 2900, 2200, 1600 и 1300 долларов соответственно. Новые ноутбуки выпустят компании Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, Mechrevo, MSI и Razer.

Речь идет только о дате начала приема предзаказов на ноутбуки с графикой RTX 50-й серии. Когда именно новые системы начнут поступать геймерам пока неизвестно.

Предыдущая статья
BYD встроит автопилот в недорогие электромобили ценой менее $10000
Следующая статья
Asus представил мини-ПК NUC 15 Pro на базе Intel Arrow Lake-H
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,975ФанатыМне нравится
1,018ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»