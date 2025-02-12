Предзаказы на игровые ноутбуки с видеокартами Nvidia GeForce RTX 50-й серии начнутся 25 февраля

Компания Nvidia сообщила, что предварительные заказы на игровые ноутбуки с новейшими ускорителями GeForce RTX 50-й серии начнутся 25 февраля. В продаже ожидаются модели новых ноутбуков на базе процессоров Intel Arrow Lake и AMD Strix Point.

Партнеры Nvidia предложат ноутбуки с графикой GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Минимальные цены составят 2900, 2200, 1600 и 1300 долларов соответственно. Новые ноутбуки выпустят компании Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, Mechrevo, MSI и Razer.

Речь идет только о дате начала приема предзаказов на ноутбуки с графикой RTX 50-й серии. Когда именно новые системы начнут поступать геймерам пока неизвестно.