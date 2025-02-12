Asus представил мини-ПК NUC 15 Pro на базе Intel Arrow Lake-H

Компания Asus представила новый мини-ПК NUC 15 Pro объемом всего 0,48 литра, в основе которого лежат процессоры Intel Core Ultra 200H (Arrow Lake-H). Габариты компьютера составляют 117 х 112 х 37 мм, есть также увеличенная версия высотой 54 мм. Вес — 0,6 кг.

Asus NUC 15 Pro может быть оснащен процессорами до Core Ultra 7 265H, поддерживается установка двух модулей оперативной памяти SO-DIMM DDR5-6400 (максимальный объем 96 Gb) и накопителей емкостью до 2 Tb. Предусмотрено два слота M.2 2280/2242 с интерфейсом PCI Express 4.0 x4. Оперативную память и накопитель можно менять самостоятельно. Охлаждается компьютер кулером и парой тепловых трубок.

Есть два видеовыхода HDMI 2.1, два порта Thunderbolt 4, а также USB 3.2 Gen2x2 Type-C, один USB 2.0 и три USB 3.2 Gen2 Type-A. Устройство комплектуется внешним блоком питания мощностью 120 Вт. Сетевые возможности представлены 2,5-гигабитным Ethernet и беспроводными модулями Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Мини-ПК совместим с Windows 11 (Home, Pro, IoT), RedHat Enterprise Linux и Ubuntu.

Цены на Asus NUC 15 Pro и дата поступления в продажу пока не объявлены.