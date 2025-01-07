Представлены мобильные видеокарты Nvidia серии GeForce RTX 50

Компания Nvidia на CES 2025 представила не только настольные видеокарты GeForce RTX 50, но и мобильные. В отличие от предыдущего поколения, на этот раз была представлена не вся линейка сразу, а лишь четыре модели, как и в настольном сегменте: от GeForce RTX 5070 Laptop до GeForce RTX 5090 Laptop. Параметры мобильных видеокарт сопоставимы с настольными версиями, но со смещением на одну модель ниже, например, мобильная GeForce RTX 5090 Laptop похожа на настольную GeForce RTX 5080 и так далее.

Отдельно стоит отметить GeForce RTX 5090 Laptop, обладающую 24 Gb памяти — больше, чем у настольной GeForce RTX 5080. Это стало возможным благодаря использованию модулей памяти GDDR7 объемом по 3 Gb. TGP новинки в пределах 95-150 Вт. Вероятно, аналогичный объем памяти будет у GeForce RTX 5080 Super.

Новые видеокарты поддерживают технологию DLSS 4, а первые ноутбуки с ними поступят в продажу в марте.