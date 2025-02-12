BYD встроит автопилот в недорогие электромобили ценой менее $10000

Системы помощи водителю обычно устанавливаются только в дорогие автомобили, но китайская компания BYD решила внедрить пакет интеллектуальных функций God’s Eye (божий глаз) в модели, которые стоят менее $10000. Причина подобного решения заключается в жесточайшей конкуренции, которая особенно выражена в сегменте электромобилей, в которой вынуждены работать китайские автопроизводители.

Фирменная система автопилота God’s Eye превзойдет ожидания рынка за счет использования наработок коллектива из 5000 инженеров на протяжении семи предыдущих лет, отмечает основатель и председатель совета директоров BYD Ван Чуаньфу (Wang Chuanfu).

Как минимум 21 модель электромобилей и гибридов BYD получат системы активной помощи водителю не ниже второго уровня по классификации SAE в ближайшем будущем. Под этим подразумевается постоянный контроль за дорожной ситуацией со стороны водителя и удержание рук на руле, но технически позволяет автоматизировать многие виды маневров. Водитель должен быть готов вмешаться в процесс управления в любой момент.

Владельцам электрокаров серий Ocean, Han, Song и Yuan, а также гибридных моделей, станут доступны различные возможности управления автомобилем, в том числе удаленная парковка при помощи смартфона и автономный обгон на дорогах. Представители BYD пояснили, что уровень автономности конкретной модели будет зависеть от наличия определенных датчиков. Например, премиальные автомобили оснащены датчиками LiDAR, которые обеспечивают более быстрое и точное обнаружение объектов, чем только камеры, особенно в условиях плохой видимости.

На данное время лидером китайского рынка является компания BYD, которая уже угрожает позициям Tesla на мировом рынке. Tesla пока что только тестирует свою систему FSD в Китае и не получила разрешения на ее эксплуатацию владельцами серийных электромобилей. Кроме того, активация FSD в США стоит $8000, а BYD свой автопилот второго уровня предоставляет клиентам без дополнительной оплаты.