Huawei Mate X, смартфон складывающийся втрое, получил глобальную версию

Сегодня компания Huawei в Куала-Лумпуре (Малайзия) провела презентацию глобальных версий своих устройств — Mate XT Ultimate Design, первого в мире смартфона, складывающегося втрое, флагманского смартфона Mate 70 Pro и планшетного компьютера MatePad Pro 13.2. Технические характеристики международных версий, по сравнению с китайскими, не изменились. Также были представлены аксессуары: спортивные наушники FreeArc и фитнес-браслет Band 10.

Huawei FreeArc, в отличие от традиционных наушников-вкладышей, имеют открытую конструкцию с заушным креплением, обеспечивающим удобную и надежную фиксацию благодаря эргономичной ушной дужке. По словам компании, наушники могут выдерживать более 20 тыс. изгибов и сохранять свою форму на протяжении до пяти лет. FreeArc получили двухкомпонентную конструкцию с эластичным коннектором C-Bridge под разные формы ушей. Есть защита от влаги и пыли по стандарту IP57. За звук отвечает высокочувствительный динамик 17×12 мм. Два микрофона обеспечивают эффективное шумоподавление, гарантируя возможность телефонного разговора при шуме от порывов ветра со скоростью 4 м/с. Кроме того, наушники оснащены запатентованной антенной, которая обеспечивает стабильное соединение с подключенным смартфоном. Huawei FreeArc поддерживают до 28 часов автономной работы с учетом использования зарядного футляра.

Huawei Band 10 – это обновленный фитнес-браслет с функциями для мониторинга сна, эмоционального состояния и других показателей. Функция Enhanced Sleep Health Assistant отвечает за отслеживание сна: устройство показывает сводку режимов сна, данные о динамике сердечного ритма и дает рекомендации по улучшению качества сна. Функция Emotional Wellbeing Assistant в реальном времени собирает данные о состоянии здоровья и отслеживает физиологические изменения в организме владельца.

Huawei Band 10 получил AMOLED-дисплей с диагональю 1,47 дюйма и разрешением 368 × 194 пикселей с поддержкой режима Always-On. Время автономной работы достигает 14 дней. Уровень водонепроницаемости — 5 АТМ. Вес составляет всего 15 гр. Браслет комплектуется безвредным для кожи ремешком из фторэластомера.