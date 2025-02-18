OnePlus Watch 3 — подвижная кнопка питания и до пяти дней автономной работы

Компания OnePlus представила новые smart-часы OnePlus Watch 3. По сравнению с прошлым поколением дизайн практически не изменился, но есть улучшения в характеристиках и функциях. OnePlus Watch 3 получили корпус из нержавеющей стали, а безель часов теперь выполнен из титана. Часы оснащены 1,5-дюймовым круглым AMOLED-экраном разрешением 466×466 пикселей и яркостью 2200 нит. Экран прикрыт сапфировым стеклом. Есть защита от воды и пыли по стандарту IP68, кроме того, часы прошли военные испытания на прочность.

Как и в Watch 2, новое поколение часов использует два процессора и две операционные системы. Snapdragon W5+ в тандеме с модернизированным BES2800 координируют слаженную работу двух систем: WearOS 5 и RTOS. Устройство автоматически переключается между ОС. Wear OS предлагает поддержку приложений и передовых функций, а базовые возможности обрабатывает экономичная платформа RTOS. Имеется 32 Gb постоянной памяти.

Из новых функций — видеоциферблаты и дистанционное управление сопряженными устройствами OnePlus. Например, при помощи часов можно управлять воспроизведением видео на подключенном смартфоне. Кнопка питания стала подвижной — для прокрутки интерфейса в Wear OS.

Продолжительность работы от аккумулятора емкостью 631 мАч зависит от режима использования: до 5 дней в интеллектуальном режиме, 3 дня при интенсивном использовании и до 16 дней в режиме энергосбережения.

Производитель усовершенствовал систему мониторинга физиологических показателей — новая Health Lab (Лаборатория здоровья) предлагает широкие возможности. Часы получили новый массив датчиков для отслеживания показателей здоровья, в их числе датчик температуры запястья, 8-канальный оптический датчик сердечного ритма, способный работать непрерывно, и 16-канальный датчик для измерения уровня насыщения кислородом крови.

Во втором квартале текущего года в OnePlus Watch 3 добавится новая функция 60-Second Health Check-In (60-секундная проверка состояния здоровья), которая проверяет сердечный ритм, уровень кислорода в крови, психическое состояние, температуру запястья и показатели сна, чтобы дать пользователю исчерпывающую информацию о его физическом состоянии. Также часы умеют отслеживать более 100 спортивных режимов. Габариты и вес часов: 46,6×47,6×11,75 мм, 49,7 гр (без ремешка), 81 гр (с ремешком).

OnePlus Watch 3 будут предложены в двух вариантах расцветки: Emerald Green Titanium и Obsidian Black Titanium, розничная цена составляет $329. Предзаказ уже открыт, а в продажу часы поступят 25 февраля.