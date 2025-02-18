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18 февраля, 2025
ДомойAI / MLПредставлена ИИ-модель Step-Video-T2V без ограничений на генерацию видео с известными личностями

Представлена ИИ-модель Step-Video-T2V без ограничений на генерацию видео с известными личностями

Step-Video-T2V

Китайский стартап StepFun разработала ИИ-модель под названием Step-Video-T2V для генерации видео по текстовому описанию. В отличие от большинства конкурентов, в ней нет ограничений на создание материалов с изображением известных личностей, например, Илоном Маском и Стивом Джобсом.

Step-Video-T2V способна создавать ролики длительностью до 10 секунд. На генерацию одного видео у ИИ-модели уходит около 6 минут.

Нейросеть понимает запросы только на китайском и английском языках. В тексте запроса можно подробно описать персонажа, включая его эмоции, одежду, указать тип съемки, а также добавить надписи на поддерживаемых языках, например, на табличке или плакате.

Демоверсия Step-Video-T2V доступна на сайте проекта, код и веса для локальной установки модели — на GitHub.

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