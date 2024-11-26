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27 ноября, 2024
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Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) — флагманский планшет с качественным OLED-экраном

Huawei MatePad Pro 13.2 (2025)

Вместе со складным смартфоном Huawei Mate X6 и линейкой Mate 70 сегодня был представлен обновленный флагманский планшет Huawei MatePad Pro 13.2 (2025). Отличий от прошлогодней версии немного.

Huawei MatePad Pro 13.2 (2025)

Устройство оснащено 13,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880х1920 пикселей (262 ppi), частотой обновления до 144 Hz и яркостью до 2000 нит. Дисплей получил антибликовое матовое покрытие (опционально). Есть поддержка стилуса. MatePad Pro 13.2 (2025) построен на базе процессора Kirin 9020, который работает в связке с оперативной памятью объемом 12/16 Gb и накопителем емкостью от 256 Gb до 1 Tb.

Двойной аккумулятор общей емкостью 10 100 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт. Основная камера в планшете двойная, с датчиками на 50 Мп (f/1.8) и 8 Мп (широкоугольный объектив, f/2.2). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.2). Также имеется поддержка Bluetooth 5.2, 6 динамиков, порт USB Type-C (USB 3.1 Gen 1) и сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку включения.

Работает планшет под управлением HarmonyOS 4.3 с заявленным обновлением до HarmonyOS NEXT. Габариты — 289,1 x 196,1 x 5,5 мм, вес — 580 гр. Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) получил три цветовые версии: белая, золотая и черная. Цена в Китае стартует от $719 за 12/256 Gb. Такая же конфигурация с матовым покрытием экрана будет предложена за $800. Клавиатура стоит $150.

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