Huawei представила серию флагманских смартфонов Mate 70

Компания Huawei представила в Китае серию флагманских смартфонов Mate 70, которая состоит из четырех моделей — Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ и Mate 70 RS. Устройства очень похожи внешне по дизайну и имеют во многом идентичные технические характеристики.

Смартфоны отличаются передней панелью: у базового Mate 70 стекло экрана плоское, у старших моделей — скругленное. По сравнению с прошлым поколением дизайн задней панели был обновлен. Выступ камеры стал хорошо заметен, а все объективы закрывает большое кольцо. Все модели получили восьмиядерный процессор Huawei Kirin 9020.

В смартфонах используется разработанная в компании система обработки изображений XMAGE для оптимизации фото после съемки. Кроме того, серия Mate 70 поддерживает технологии генеративного ИИ и большой языковой модели (LLM) для улучшения возможностей голосового помощника. ИИ также встроен в генеративные изображения, редактирование видео и многое другое.

Huawei Mate 70 оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном (LTPO) с разрешением 2688х1216 пикселей, адаптивной частотой обновления 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz, ШИМ-частотой 1449 Hz. Пиковая яркость составляет 2500 нит, для защиты используется стекло Kunlun Glass 2.

В основную камеру входят датчик на 50 Мп (переменная диафрагма f/1.4-4.0, OIS), широкоугольный модуль на 40 Мп (f/2.2, ЭФР 13 мм) и перископ на 12 Мп (f/3.4, ЭФР 125 мм, OIS, оптический зум 5.2х, цифровой зум 50х). Селфи–камера разрешением 13 Мп (f/2.4, запись видео 4K). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт по проводу и 50 Вт беспроводным методом. Объем оперативной памяти составляет 12 Gb, емкость накопителя – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Габариты и вес — 160,9 x 75,9 x 7,8 мм, 203 гр.

Цены: $759, $829 и $965 за версии на 256 Gb, 512 Gb и 1 Tb соответственно.

Huawei Mate 70 Pro получил 6,9-дюймовый OLED-экран (LTPO) с разрешением 2832х1316 пикселей, частота обновления динамически регулируется от 1 до 120 Hz. Частота сенсорного слоя составляет 300 Hz, ШИМ-частота — 1440 Hz, яркость достигает 2500 нит, используется стекло Kunlun Glass 2. В дисплей встроен 3D-датчик для трехмерного сканирования лица.

Основная камера представлена следующими датчиками: 50 Мп (f/1.4-f/4.0, ЭФР 24,5 мм, OIS), широкоугольный модуль на 40 Мп (f/2.2, ЭФР 13 мм) и телефото 48 Мп (f/2.1, оптический зум 4х, цифровой зум 100х, ЭФР 92,5 мм, OIS, поддержка макросъемки). Есть спектральная камера на 1,5 Мп. Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает 100-ваттную проводную, 80-ваттную беспроводную и 20-ваттную беспроводную реверсивную зарядки. Фронтальная камера разрешением 13 Мп (f/2.4, запись видео 4K). Объем оперативной памяти — 12 Gb, емкость накопителя – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Габариты и вес — 164,6 х 79,5 х 8,2 мм, 221 гр.

Цены: $899, $969 и $1105 за версии на 256 Gb, 512 Gb и 1 Tb соответственно.

Huawei Mate 70 Pro+ отличается насечками на блоке задних камер и рисунком задней панели. Объем ОЗУ – 16 Gb, ПЗУ — 512 Gb или 1 Tb. Аккумулятор имеет емкость 5700 мАч. В остальном устройство идентично Mate 70 Pro. Габариты и вес — 164,6 х 79,5 х 8,25 мм, 226 гр.

Цены: $1175 и $1315 за версии на 512 Gb и 1 Tb соответственно.

Huawei Mate 70 RS – по характеристикам это полная копия Mate 70 Pro+, но только в другом дизайне задней панели и с эксклюзивными чехлами в комплекте.

Цены: $1659 и $1795 за версии на 512 Gb и 1 Tb соответственно.

Все модели получили поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, GPS, NFC-модуль, порт USB 3.1 Gen 1 Type-C, стереодинамики и защиту от воды и пыли по высшим стандартам IP68/69. Сканер отпечатков пальцев у базовой модели расположен в кнопке питания, у остальных моделей — на торце. Есть поддержка спутниковой связи (только в Китае) и дополнительные антенны на задней панели, благодаря чему пиковая скорость 5G стала на 68% выше, чем у предыдущего поколения. Используется HarmonyOS 4.3 с возможностью обновления до HarmonyOS 5.0. Заявлен улучшенный движок Ark, который повышает производительность игр.

Расцветки корпуса у базовой модели — черная, белая, зеленая и фиолетовая, у Pro-версий — черная, белая, зеленая и серая, у Mate 70 RS — черная, белая и красная. Продажи серии Huawei Mate 70 в Китае стартуют уже 4 декабря, глобальный релиз пока неизвестен.