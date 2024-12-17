OpenAI открыл бесплатный доступ к ИИ-поисковику SearchGPT на базе GPT-4o

Компания OpenAI объявила, что поисковая система SearchGPT на основе искусственного интеллекта теперь доступна бесплатно для всех пользователей. Работает ИИ-поисковик на базе GPT-4o. Ранее SearchGPT был доступен только платным подписчикам Plus и Team.

Пользователям необходима учетная запись ChatGPT. Доступ к SearchGPT появляется в поле для ввода текста для ChatGPT — для перехода к интерфейсу поисковика нужно нажать на специальную иконку в виде глобуса. Поиск через ChatGPT позволяет «получать быстрые и актуальные ответы со ссылками на соответствующие веб-источники», отмечает OpenAI.

Благодаря партнерству с «провайдерами данных и новостей» ответы по ряду тем будут сопровождаться «виджетами». Например, с новостями об акциях пользователю покажут соответствующий график, с новостями о погоде — таблицу.

ChatGPT можно использовать как в виде отдельного сервиса на сайте OpenAI, так и непосредственно в браузере, например, для Google Chrome уже имеется расширение. Оно позволит делать поисковые запросы боту через адресную строку.