OpenAI запустил ИИ-поисковик SearchGPT и выпустил расширение для Chrome

Компания OpenAI в июле этого года запустила бета-версию собственной поисковой системы SearchGPT на основе искусственного интеллекта. Сейчас сообщается, что функция поиска в интернете становится частью ИИ-бота ChatGPT. Работает ИИ-поисковик на базе GPT-4o.

«ChatGPT теперь может искать в интернете гораздо лучше, чем раньше. Вы можете получать быстрые и своевременные ответы со ссылками на соответствующие веб-источники, для которых вам раньше приходилось обращаться к поисковой системе. Это сочетает преимущества естественного языкового интерфейса с ценностью актуальных спортивных результатов, новостей, котировок акций и многого другого», — говорится на сайте компании.

Сейчас SearchGPT доступен только платным подписчикам Plus и Team. «В ближайшие недели» доступ к ИИ-поисковику получат подписчики Enterprise и Edu, а бесплатные пользователи OpenAI смогут воспользоваться поисковой системой только через пару месяцев.

ChatGPT уже умел выходить в интернет, но делал это по своему усмотрению или в ответ на голосовой запрос. Теперь в окне для запроса будет специальная иконка в виде глобуса — можно сразу нажать на нее, чтобы бот автоматически выполнял поиск в онлайне.

Благодаря партнерству с «провайдерами данных и новостей» ответы по ряду тем будут сопровождаться «виджетами». Например, с новостями об акциях пользователю покажут соответствующий график, с новостями о погоде — таблицу. То же самое касается спортивных событий (например, счет матча) и геолокаций (карта с местоположением).

Поисковая выдача ChatGPT сочетает стандартные результаты поиска (например, от Google) с ответами чат-бота OpenAI. Результаты поиска содержат ссылки на интернет-ресурсы. Если нажать на кнопку «Источники», их список покажется в отдельной боковой панели. В случае, если ChatGPT выдал ответ на основе знаний из своей базы данных, его можно попросить выдать еще один ответ, но уже основанный на информации из сети.

ChatGPT можно использовать как в виде отдельного сервиса на сайте OpenAI, так и непосредственно в браузере, например, для Google Chrome уже имеется расширение. Оно позволит делать поисковые запросы боту через адресную строку.