Представлены кнопочные телефоны Nokia 105 и 110 (2025) с разъемом USB Type-C

Компания HMD Global представила для европейского рынка два новых кнопочных телефона под брендом Nokia. Новое поколение получило немного переработанный дизайн в стиле моделей 2023 года. На задней панели для большей узнаваемости бренда размещена надпись «HMD — Makers of Nokia Phones». Сам логотип Nokia тоже оставили.

Телефоны теперь имеют современные порты зарядки USB Type-C. У Nokia 105 (2024) был установлен давно устаревший Micro USB.

Обе модели получили 1,77-дюймовый TFT-экран с разрешением 120×160 пикселей и чип Unisoc T107. У Nokia 110 4G предусмотрена QVGA-камера на 0,3 Мп. Есть аккумулятор емкостью 1450 мАч, поддержка двух SIM-карт, VoLTE HD и FM-радио и фонарик.

Nokia 105 4G (2025) доступен в черном цвете, а Nokia 110 4G (2025) — в синем и фиолетовом. Цены на телефоны компания пока не раскрыла.