New Zeon Digital Fest 2024 собрал несколько сотен гостей

14 и 15 декабря на площадке IT-комьюнити New Zeon при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития прошла New Zeon Digital Fest — одна из крупнейших IT-конференций в Азербайджане. Мероприятие собрало несколько сотен участников — профессионалов, студентов и лидеров индустрии. В числе спикеров были эксперты из 5 стран, а форум стал ключевой платформой для обсуждения актуальных трендов в области Data Science, информационной безопасности и цифровых инноваций.

Конференцию открыл Эльнур Маммадли, руководитель исполнительного офиса и департамента цифровой и бизнес-трансформации агентства. В своем выступлении он подчеркнул важность поддержки инновационных сообществ и отметил, что цифровые технологии сегодня играют решающую роль в экономическом развитии и обеспечении информационной безопасности.

Программа форума включала насыщенные доклады, дискуссии и практические кейсы. Особое внимание участников привлекли выступления ключевых спикеров:

Мухаммада Бойдадаева с докладом «Мониторинг и безопасность приложений с EFK и YARA-L в SOC». Ведущий инженер представил современные подходы к мониторингу систем и обеспечению безопасности, рассказал об эффективных методах выявления угроз и предотвращения атак, а также уделил внимание практическим примерам использования EFK и YARA-L. Доклад вызвал особый интерес у специалистов по информационной безопасности на фоне растущего числа киберугроз.

Сергея Опивалова с докладом «Ускоряя билды по всему миру». Сергей, опытный software-инженер и open-source контрибьютор, поделился практиками оптимизации процессов сборки проектов на глобальном уровне. Он представил реальные кейсы из своей работы в big tech и стартапах-единорогах, а также рассказал об эффективных подходах к ускорению build-систем.

Помимо этого, на конференции выступили представители ведущих компаний Азербайджана, включая Umico, Pasha Pay и Pasha Holding. Они поделились своими решениями и опытом внедрения инновационных технологий, продемонстрировав, как цифровизация помогает бизнесу решать современные вызовы и улучшать клиентский опыт.

New Zeon Digital Fest укрепил свой статус как ведущего IT-мероприятия в регионе, объединив специалистов, студентов и экспертов для обсуждения технологических трендов, обмена опытом и поиска решений, способных отвечать вызовам цифрового будущего.