Приложение ChatGPT для Windows стало доступно всем пользователям

Приложение ChatGPT для Windows стало доступно для всех желающих. Ранее им могли пользоваться только платные подписчики сервиса. Скачать приложения ChatGPT можно в магазине цифрового контента Microsoft Store.

Возможности ChatGPT на Windows идентичны приложению на macOS, которое вышло в июне этого года. Основные функции: интернет-поиск, работа с файлами и изображениями, быстрый запуск через комбинацию клавиш Alt + Space Bar.

Поддерживается расширенный голосовой режим — есть бесплатная версия, но разговаривать с ChatGPT получится не дольше десяти минут за один раз.