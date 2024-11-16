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16 ноября, 2024
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Приложение ChatGPT для Windows стало доступно всем пользователям

ChatGPT Windows

Приложение ChatGPT для Windows стало доступно для всех желающих. Ранее им могли пользоваться только платные подписчики сервиса. Скачать приложения ChatGPT можно в магазине цифрового контента Microsoft Store.

Возможности ChatGPT на Windows идентичны приложению на macOS, которое вышло в июне этого года. Основные функции: интернет-поиск, работа с файлами и изображениями, быстрый запуск через комбинацию клавиш Alt + Space Bar.

Поддерживается расширенный голосовой режим — есть бесплатная версия, но разговаривать с ChatGPT получится не дольше десяти минут за один раз.

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