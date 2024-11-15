Представлена Live-сборка дистрибутива Debian GNU/Linux для детей до 12 лет

Проект Debian Junior представил первую Live-сборку дистрибутива Debian GNU/Linux для детей до 12 лет. Пользоваться ею вполне могут ученики младших классов, и даже те, кто еще не пошел в первый класс. Проект содержит оптимизированное для детей пользовательское окружение и подборку полезных и интересных приложений.

Особенность любой Live-сборки в том, что ее не требуется устанавливать на системный диск компьютера. Ее можно развернуть на внешнем накопителе – жестком диске, SSD или обычной флешке, после чего загружать непосредственно с него. За счет этого не потребуется удалять основную операционную систему с ПК или разбивать накопитель на два виртуальных и модифицировать загрузчик. Первая сборка «весит» 3 Gb и уже доступна для свободного скачивания с сайта проекта Debian. Разработчики намерены выпускать новые версии сборки на еженедельной основе.

По информации портала OpenNET, пользовательское окружение Debian Junior сформировано на базе менеджера окон IceWM, что позволяет использовать его даже на устаревших компьютерах с небольшим объемом ОЗУ.

В качестве штатного файлового менеджера в Debian Junior используется утилита Thunar от проекта Xfce, а установленный по умолчанию браузер – это Epiphany (GNOME Web). Для обмена сообщениями задействован Dino-IM, для работы с электронной почтой используется Evolution. В отличие от Windows в Debian Junior по умолчанию встроен офисный пакет LibreOffice. Это не просто замена базовому WordPad, а полноценная альтернатива Microsoft Office, к тому же полностью бесплатная. В дополнение к перечисленным программам в наборе имеются известный медиаплеер VLC, для просмотра документов добавлен Evince, а для просмотра изображений выбран Eye of GNOME.

Так как Debian Junior создавалась с упором на самых маленьких пользователей, в нее интегрировано немало развивающего контента. Это целый комплект образовательных программ для детей всех возрастов, включая дошкольников. Предусмотрена утилита GCompris, представляющая собой подборку уроков для детей дошкольного и младшего школьного возраста, Stellarium (виртуальный планетарий), kturtle (обучение программированию) и pySioGame (набор обучающих игр).