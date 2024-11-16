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16 ноября, 2024
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Half-Life 2 исполнилось 20 лет: раздача в Steam, крупное обновление и документальный фильм о разработке игры

Half-Life 2

В честь 20-летия Half-Life 2 компания Valve устроила раздачу шутера в Steam — игру можно добавить на аккаунт до 18 ноября. Кроме того, выпущено крупное обновление Half-Life 2. Полная версия игры теперь включает два дополнения (Episode One и Episode Two), а также уровень Lost Coast. Доступ ко всему дополнительному контенту организован прямо из главного меню. После прохождения первого дополнения игра сразу же отправит игрока ко второму. Также добавлены несколько часов видео с комментариями разработчиков, поддержка мастерской Steam, функция записи игрового процесса и многое другое.

Другие основные изменения:

  • Исправлены дыры в геометрии карт и внезапные появления и исчезновения объектов;
  • Освещение Half-Life 2 подкорректировано для лучшей работы с HDR с сохранением оригинальной атмосферы;
  • Благодаря обновлению радиального тумана линия горизонта стала гораздо глаже и чище;
  • Во всех уголках игры добавлено более высокое разрешение карт освещения;
  • Удалено зеленое свечение и возвращен отраженный блеск глаз G-man в начале игры — прямо как в оригинальной версии;
  • Исправлено отсутствие спрайтов травы и некоторых моделей;
  • В оригинальной Half-Life 2 добавлена возможность выбирать между оригинальными или созданными для дополнений эффектами крови и огня;
  • В настройках графики добавлен новый уровень качества моделей;
  • Добавлены бикубически сглаженные тени при выборе очень высокой детализации шейдеров;
  • Настройки для геймпадов изменены так же, как и в обновлении в честь годовщины Half-Life 1;
  • Автоприцеливание было переработано и улучшено, а также получило новые настройки.

В честь юбилея шутера Valve выпустила двухчасовой документальный фильм о создании Half-Life 2. Кроме того, компания объявила о выпуске расширенного издания книги Half-Life 2: Raising the Bar, где будет рассказана полная история разработки игры. Релиз книги состоится в 2025 году.

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