Half-Life 2 исполнилось 20 лет: раздача в Steam, крупное обновление и документальный фильм о разработке игры

В честь 20-летия Half-Life 2 компания Valve устроила раздачу шутера в Steam — игру можно добавить на аккаунт до 18 ноября. Кроме того, выпущено крупное обновление Half-Life 2. Полная версия игры теперь включает два дополнения (Episode One и Episode Two), а также уровень Lost Coast. Доступ ко всему дополнительному контенту организован прямо из главного меню. После прохождения первого дополнения игра сразу же отправит игрока ко второму. Также добавлены несколько часов видео с комментариями разработчиков, поддержка мастерской Steam, функция записи игрового процесса и многое другое.

Другие основные изменения:

Исправлены дыры в геометрии карт и внезапные появления и исчезновения объектов;

Освещение Half-Life 2 подкорректировано для лучшей работы с HDR с сохранением оригинальной атмосферы;

Благодаря обновлению радиального тумана линия горизонта стала гораздо глаже и чище;

Во всех уголках игры добавлено более высокое разрешение карт освещения;

Удалено зеленое свечение и возвращен отраженный блеск глаз G-man в начале игры — прямо как в оригинальной версии;

Исправлено отсутствие спрайтов травы и некоторых моделей;

В оригинальной Half-Life 2 добавлена возможность выбирать между оригинальными или созданными для дополнений эффектами крови и огня;

В настройках графики добавлен новый уровень качества моделей;

Добавлены бикубически сглаженные тени при выборе очень высокой детализации шейдеров;

Настройки для геймпадов изменены так же, как и в обновлении в честь годовщины Half-Life 1;

Автоприцеливание было переработано и улучшено, а также получило новые настройки.

В честь юбилея шутера Valve выпустила двухчасовой документальный фильм о создании Half-Life 2. Кроме того, компания объявила о выпуске расширенного издания книги Half-Life 2: Raising the Bar, где будет рассказана полная история разработки игры. Релиз книги состоится в 2025 году.